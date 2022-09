Una jueza de Estados Unidos anuló el lunes pasado la condena de un hombre preso desde hace 23 años por un asesinato que siempre negó y que se hizo famoso en el pódcast 'Serial'.



Adnan Syed, de 42 años, había sido condenado a prisión perpetua en 2000 por la muerte de su exnovia Hae Min Lee en Baltimore, en la costa este de Estados Unidos.



En un giro inesperado, la fiscal de la ciudad, Marilyn Mosby, pidió la semana pasada anular la sentencia, explicando que existían dudas sobre su culpabilidad, y pidió su libertad.



Mosby explicó que descubrió la existencia de "dos sospechosos alternativos", una información clave que no fue bien valorada en su momento y, sobre todo, que no fue compartida con la defensa antes del juicio.



El lunes, una jueza validó la solicitud en una audiencia celebrada en una sala judicial de Baltimore totalmente llena. "En el interés de la justicia y de la igualdad, se acepta la moción y el acusado quedará en libertad con un brazalete electrónico", declaró la jueza Melissa Phinn.



Oficiales retiraron entonces las esposas a Adnan Syed, mientras una parte de la sala aplaudía antes de un llamado al orden. El hombre, con barba poblada y un gorro blanco, no reaccionó a la decisión.



"Le costó creer que era real" y ahora "quiere pasar tiempo con su familia", dijo su abogada Erica Suter frente al palacio de justicia mientras su cliente se iba en auto sin dar declaraciones.

'Engañado'

La fiscal Mosby insistió en el hecho de que la justicia "todavía no ha declarado a Adnan Syed inocente" y que esperaría a los resultados de los análisis de ADN antes de abandonar las investigaciones contra él o de organizar un nuevo juicio, lo cual debe decidirse en un plazo máximo de 30 días.



Sea cual sea la decisión, Mosby prometió continuar la investigación "para asegurar que los familiares de Hae Min conozcan con certeza quién es el culpable".



Durante la audiencia el hermano de la víctima habló vía telefónica para explicar su consternación. Dijo "vivir una pesadilla que no paraba jamás" y también sentirse "engañado" por los fiscales que sostuvieron por años haber hallado al culpable.



El caso se inició en 1999 cuando la policía encontró el cuerpo de Hae Min Lee, de 18 años, semienterrado en un bosque de Baltimore.



Adnan Syed, entonces con 17 años, fue arrestado y condenado a prisión perpetua un año después. Según la acusación el chico no había soportado que ella lo dejará y la habría estrangulado.



Syed siempre negó el crimen y dijo ser víctima del prejuicio en contra de los musulmanes.



En 2014, un equipo de periodistas llevó a cabo una investigación propia, relatada a lo largo de 12 episodios del pódcast "Serial" y que generó, según los productores, unas 300 millones de descargas e inspiró también un documental en la cadena HBO.



Coartada

La investigación independiente de "Serial" mostró que la defensa de Adnan Syed no tomó en cuenta un peritaje de telefonía móvil favorable al acusado, así como el testimonio de una joven que le daba una coartada potencial.



Su trabajo conllevó a la reapertura del caso y en marzo de 2018 una corte de apelaciones de Maryland ordenó un nuevo juicio estimando que la defensa había dado una "ayuda ineficaz" a su cliente.



En marzo de 2019 la Corte Suprema de ese estado reconoció la equivocación del abogado al no presentar algunos elementos, pero estimó a la vez que "con la totalidad de las pruebas" el veredicto no hubiera sido diferente, si estas se hubieran incluido, por lo que rechazó el pedido de un nuevo juicio.



La defensa de Adnan Syed se dirigió entonces a la Corte Suprema de Estados Unidos y en 2019 esta rehusó intervenir, lo que parecía poner fin a las esperanzas de libertad de Syed.



Pero la fiscal de Baltimore, que dispone de un servicio dedicado a la corrección de errores judiciales, reabrió el caso que llevó finalmente a la revisión judicial. Un nuevo episodio de la serie de pódcast "Serial" se lanzará el martes según se anunció en su cuenta de Twitter.

AFP

