Adamari López y Chiquibaby se sinceran sobre los cambios de Hoy Día: 'nos dejó mucho'

Las conductoras de Ada & Chiqui De Show, Adamari López y Chiquibaby se sinceraron sobre lo que ocurre en Hoy Día, programa del que recientemente salió el productor Dio Lluberes y al cual se integró Toni Costa, expareja de Adamari y padre de su hija, como juez de baile.

Adamari López y Chiquibaby hablaron sobre los cambios que ha sufrido la producción del matutino Hoy Día, de Telemundo, en donde ambas fueron conductoras. Expresaron su cariño y gratitud a sus excompañeros del programa y pidieron al público que continúe apoyándolos.

“Yo quisiera que el público siguiera apoyando muchísimo el programa. Nosotros hemos dejado grandes compañeros en él y sabemos que cada vez que hay un cambio en una cadena de televisión hay ese tipo de cambios que puede afectar al equipo. Pero creo que Hoy Día es un proyecto muy lindo donde nosotros hicimos grandes amistades, crecimos profesionalmente”, dijo Adamari López en entrevista con People en español.

Adamari López y Chiquibaby reconocen el impulso de Hoy Día en sus carreras

La ahora conductora de ¿Quién caerá? y Desiguales, reconoció que haber participado en Hoy Día impulsó su perfil profesional. “A mí me dio la oportunidad por 11 años de que la gente me viera en otra faceta que no fuera la de actriz, así que yo tengo muchísimo agradecimiento para el programa, para la empresa y para cada uno de los compañeros que compartí con ellos, así que quiero que les vaya bien y que la gente los siga apoyando”, contó Adamari López.

Facebook Twitter Linkedin

Damari López y Chiquibaby se conocieron trabajando en Hoy Día, de Telemendo. Foto: Instagram @chiquibabyla

Por su parte, la conductora mexicana Stephanie Himonidis, conocida como Chiquibaby, recordó haber vivido divertidos momentos en el set del matutino. “Nosotros incluso participamos en un concurso de baile dentro del show y para mí fue una de las mejores etapas con Rashel (Díaz), con (Héctor) Sandarti”, dijo la actual presentadora de Siéntese Quien Pueda.

“La verdad es que siempre deseando lo mejor, es una empresa que nos dejó mucho. A mí me dio la oportunidad de consolidarme como conductora aquí, en Miami. Estoy eternamente agradecida por eso, me trajo aquí”, señaló la mexicana sobre la producción que ahora conducen Penélope Menchaca, Daniel Arenas, Andrea Meza y Chiky Bombom.

Las hoy conductoras de Ada & Chiqui De Show, quienes se conocieron al trabajar en Hoy Día, de Telemundo, agradecieron a la gente el favor de su atención, remarcaron que se trata de una industria en constante cambio. “Al final trabajamos para el público y el público está en ambas cadenas o en cualquiera de las que nos podamos presentar, nosotras estamos presentándoles nuestra propia cadena, en YouTube”, dijo Adamari López.