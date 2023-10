Adamari López vuelve a Telemundo por esta sorpresiva razón

Tras seis meses de ser despedida de Telemundo, la actriz Adamari López volvió a las instalaciones de la televisora en Miami, Florida, en donde participó en la emisión La mesa caliente. Allí compartió su experiencia como sobreviviente del cáncer de mama y habló de la iniciativa Remisión con misión.

Adamari, quien hoy día tiene 52 años, fue diagnosticada con cáncer cuando tenía 33. En ese entonces la noticia la tomó por sorpresa, ya que no tenía síntomas ni un historial familiar de esa enfermedad. “Me sentía súper bien, mi sobrina se iba a casar y yo me sentía un nódulo. Como iba a ir a Puerto Rico para medirme la ropa de la boda, dije, pues déjame ir a mi médico, porque ahí es donde mi seguro médico me cubría, en Puerto Rico”, recordó la actriz de novelas como telenovelas como Amigas y rivales y Bajo las riendas del amor.

Tras su visita al ginecólogo, seguía sin tener certeza de su estado de salud, ya que como la actriz estaba en su periodo, el doctor no podía emitir una opinión final. “Me dijo que si no se me quitaba cuando se me terminara el periodo, me fuera a hacer una mamografía, me dio la receta y, dos o tres días después, me da un dolor en el abdomen y así descubro que tengo cáncer, porque estando allí digo, pues vamos a hacerme el examen del seno y cuando salí del examen ya tenía un diagnóstico bastante seguro”, contó la fundadora de la maraca de accesorios AxA.

La actriz comentó que ella decidió llevar su tratamiento médico en Estados Unidos, lo cual significó gastar el dinero que tenía guardado. “No tenía cobertura médica, ninguna, fue mi bolsillo, de mis ahorros”, dijo Adamari en la charla con Giselle Blondet, quien le preguntó en qué había consistido su tratamiento. “Lo primero que me hicieron fue la remoción del seno, un 30 de mayo del 2000, me removieron cinco centímetros del seno; después de eso hice la terapia de fertilidad, porque yo quería tener hijos; y, entonces, empezó mi proceso de quimioterapia”, declaró la actriz.

Adamari López vivió en remisión, luego de enfrentar al cáncer



A solo unos días del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama, Adamari López compartió la campaña de concientización en la que participa junto a una aseguradora. "Remisión con misión es una nueva campaña que tiene Aflac y me han brindado la oportunidad de ser portavoz para llevar este mensaje de que la detección temprana salva vidas", compartió la puertorriqueña.

“Yo quisiera pensar que después de 19 años y teniendo visitas periódicas con el doctor, es una enfermedad que no me va a volver… pero uno nunca sabe. No quisiera volver a pasar por esa experiencia, pero también me dejó muchas cosas positivas. Si me volviera a pasar, lo enfrentaría con muchísima fortaleza y sé que sería algo más que tengo que aprender y sobrepasar”, reflexionó Adamari López, quien recomendó: “Aliméntense bien, coman bien, hagan ejercicio, tomen agua, compartan tiempo con su familia y vayan al doctor, aunque sea una vez al año, a hacerse una revisión. Dejen los miedos a un lado, porque yo también me sentía bien y a los 33 años tuve un cáncer”.