Adamari López se sincera sobre un dato desconocido de su divorcio: 'fracasada'

Desiguales, en donde admitió que la separación amorosa se sintió, en su momento, como un terrible fracaso. La conductora puertorriqueña Adamari López reveló cómo se sintió tras su divorcio del músico Luis Fonsi , con quien estuvo casada por cerca de cuatro años. La también actriz abrió su corazón ante sus compañeras del programa, en donde

Adamari López comparte créditos con Karina Banda, Migbelis Castellanos, Amara La Negra y la doctora Nancy Álvarez, en el talk Show Desiguales. En la producción de Univision, las conductoras hablan de temas actuales, así como de sus propias vidas y los retos que han enfrentado.

El pasado jueves, la discusión se tornó personal para la mamá de Alaïa, cuando abordaron el tema “Mujeres divorciadas, ¿juzgadas o admiradas?”, sección en la que hablaron sobre las críticas que enfrentan las mujeres al volver a estar solteras.

Al hablar de las rupturas amorosas y el final del compromiso entre esposos, Adamari López confesó que, al término de su matrimonio con Luis Fonsi, se sintió decepcionada y derrotada. “Yo siento, quizás por mi edad también, que en su momento lo vi como un fracaso, lo vi como una pérdida, como algo que no me esperaba”, reveló la conductora.

La puertorriqueña de 52 años habló sobre como el matrimonio formaba parte de sus expectativas y, al divorciarse, se sintió rebasada. “Yo creo que me realicé profesionalmente y que disfruté mucho antes de tomar la decisión de casarme y pensaba que me estaba casando para toda la vida. Por eso, a lo mejor, en su momento, me costó mucho salir adelante de ese proceso y me veía así como una mujer fracasada que no había podido lograr esa familia que había añorado”, dijo Adamari a cuadro.

Adamari López habla de su divorcio de Luis Fonsi



Adamari reflexionó sobre la independencia emocional que alcanzó tras su divorcio de Fonsi y cómo había cambiado su perspectiva tras separarse del cantante de Despacito.

“Porque me veo desde una perspectiva de una mujer que ha sabido luchar por las cosas que quiere, que ha sabido salir adelante, que no dependo de ningún hombre que esté a mi alrededor para poder ser fuerte y estar feliz”, compartió la conductora de Ada & Chiqui de show.

La actriz y su ex mantienen una buena relación, en la cual priorizan las necesidades de su hija, Alaïa. Foto:Isntagram @adamarilopez y @toni Compartir

“Hoy día la mujer también se casa con la libertad de decir ‘si no funciona, me divorcio y ya está’, no tienen ese estigma que nosotras traíamos cuando éramos más jóvenes”, reflexionó Adamari López, quien hoy día se encuentra concentrada en su carrera y en cuidar de su Alaïa, dijo la también es , reflexionó Adamari López, quien hoy día se encuentra concentrada en su carrera y en cuidar de su Alaïa, dijo la también es expareja del bailarín español Toni Costa , con quien estuvo cerca de 10 años y comparte la paternidad de su hija.

La también conductora de ¿Quién caerá? no perdió la oportunidad de reflexionar sobre como, aunque no haya un matrimonio legal de por medio, algunas separaciones asemejan un divorcio, pero lo más importante es pensar en el bienestar de los hijos.

“Con Toni, por ejemplo, yo no me divorcié porque nosotros no nos casamos, pero también pienso que, aunque hemos logrado una excelente comunicación y nuestro pensamiento es el bienestar de nuestra hija, al principio ningún divorcio termina tan bonito o ninguna separación termina tan bonita que no afecte de alguna manera, en este caso a nuestra nena”, consideró Adamari López.