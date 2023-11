Adamari López se sincera sobre su relación con Toni Costa: 'No necesariamente amigos'

Adamari López y Toni Costa mantuvieron una relación romántica por cerca de 10 años, la cual terminó en 2021. A pesar del desencuentro amoroso, han sabido priorizar su papel de padres. “Yo no me quiero meter en absolutamente en nada que tenga que ver con su vida personal, a menos que afecte a Alaïa”, confiesa la presentadora.

La conductora y actriz, Adamari López, abrió su corazón y contó cómo es como expareja y cuál es su relación con el padre de su hija Alaïa. En una reveladora e inspiradora entrevista con Erika de la Vega, para el podcast En defensa propia, la puertorriqueña contó: “Toni y yo siempre vamos a tener una buena relación porque Alaïa nos va a unir toda la vida. (...) No necesariamente tenemos que ser íntimos amigos, pero sí tiene que haber una cordialidad y una buena relación entre él y yo”.

Toni Costa y Adamari López estuvieron juntos entre 2011 y 2021. Su romance comenzó en el programa Mira quién baila, en donde fueron pareja de baile. En 2015 nació Alaïa, su hija, la cual es la adoración de ambos. “Siempre he deseado que Alaïa y Toni tengan una relación bonita y que pasen tiempo. Alaïa yo siento que necesita a su papá y se lo disfruta mucho y Toni también pasa un bonito tiempo con ella y le hace bien a los dos”, contó la conductora.

La puertorriqueña, quien se encuentra grabando un nuevo proyecto con TelevisaUnivision, reveló que encontrar el equilibrio en su relación con Toni Costa, una vez que terminaron como pareja, no fue fácil. “Al principio, aunque yo fui la que tomé la decisión, hay coraje, hay dolor y quizás no soy la misma del principio”, dijo. “Yo solo quería encontrar, quizás controlar ciertas cosas, no sé si como mujer queremos siempre tener el control, lo que quería era buscar que ella (Alaïa) estuviese bien", agregó.

Adamari López y Toni Costa encontraron el camino para ser padres sin ser pareja

“En ese momento, sin querer dar detalles de cosas que, a lo mejor, le corresponden a Toni, tenían que pasar situaciones en las que yo sintiera que mi hija iba a estar bien, donde quiera que él estuviese y a lo mejor por eso tuve un comportamiento que a lo mejor a él le hubiese podido parecer como fuerte o demandante, no sé cuál es la palabra correcta, pero controlador. Pero siempre permitiéndole que pudiera estar en contacto con ella”, dijo Adamari, quien reveló que durante el proceso de separación del padre de su hija, ambos priorizaron el bienestar emocional de Alaïa.

“Ahora creo que estoy mucho más relajada, se han dado situaciones en las que pienso que ha demostrado la capacidad que tiene para estar al pendiente de ella, de tenerla en un lugar seguro y mientras más seguridad me da en ese aspecto más tranquilidad tengo yo y nos disfrutamos todos ese proceso. Y en eso estamos”, dijo Adamari, quien actualmente se encuentra fuera de Miami para cumplir con sus nuevos compromisos laborales.

Tanto Adamari como Toni priorizan pasar tiempo con Alaïa. Foto: Instagram @adamarilopez

Sobre cómo es su relación con Toni Costa y si son amigos, la actriz de Amigas y rivales, dijo: “Yo no me quiero meter en absolutamente nada que tenga que ver con su vida personal y con cómo él maneje su vida personal, a menos que afecte a Alaïa”.

“Si afecta a Alaïa entonces sí me da la gana de meterme y, no solo eso, le digo a él que puede hacer lo mismo conmigo: 'Siempre y cuando tú veas que hay algo que yo haga que pueda afectar a la niña, te tienes que meter porque tú como papá tienes que querer lo mejor para ella'. A mí no me interesa nada que tenga que ver con lo que él, quiera hacer, siempre y cuando no le afecte a ella”, compartió la comunicadora.