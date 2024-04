Adamari López se sincera sobre su relación con la mamá de Toni Costa: 'no me gustaba'

Adamari López dio a conocer los conflictos que atravesó con quien fuera su suegra, mujer con la que hoy día tiene una buena relación, a pesar de los roces del pasado. La puertorriqueña, quien fue pareja de Toni Costa por más de 10 años , habló sobre cómo era su relación con la mamá del bailarín español., mujer con la que hoy día tiene una buena relación, a pesar de los roces del pasado.

En una nueva emisión de Ada & Chiqui de show, el programa que la conductora puertorriqueña conduce junto a Chiquibaby en YouTube, Adamari López abrió su corazón sobre cómo fue su relación con la señora Carmen Lozano.

Las conductoras abordaron el tema, en el episodio denominado “!Qué hago con mi suegra!”, en el cual contaron algunas anécdotas y reflexionaron sobre el importante papel de la familia de la pareja en la relación.

había llegado a su noviazgo con Toni y a conocer a su mamá, un tanto a la defensiva. Adamari contó que luego de su divorcio con Luis Fonsi y la relación que había tenido con la familia del músico, consideraba que

“Después de la relación anterior que tuve con la mamá de mi exesposo, que fue como tan bonita y tan permisiva, hubo cosas que quise poner como límite para la próxima persona que viniera, tanto para mi pareja como para la suegra. Y en ese aspecto te podría decir que a lo mejor unos pagan los platos rotos de otros”, dijo la conductora.

Durante la charla de su programa de YouTube, el cual se ha distinguido por mostrar el lado más sincero y reflexivo de las conductoras, Adamari aceptó que había llegado a ser muy directa en su comunicación con la abuela paterna de Alaïa.

“Yo, con respeto, lo que siento y quiero decir, lo digo abiertamente. Si, por ejemplo, Carmen quería venir a expresar una idea en mi casa, a veces callaba, pero si era algo que definitivamente no me gustaba ponía un hasta aquí”, recordó la también presentadora de Desiguales.

La actriz de 52 años aceptó que durante el tiempo que Carmen fue su suegra, pudo haber algunos conflictos y momentos emocionalmente incómodos, derivados de su forma de poner límites.

“Sé que en algún momento hasta la debo haber hecho sentir mal al decirle una cosa que yo sé que ella venía con la mejor intención, pero que, a la vez, se estaba metiendo en la relación”, reflexionó Adamari.

Adamari López habla de su exsuegra y cómo ha evolucionado la relación



La mamá de Alaïa, cuya paternidad comparte con Toni, reconoció las cualidades de quien fuera su suegra. “Carmen es una mujer noble que ama profundamente a sus hijos y los trata de proteger mucho y es una persona que está presente en la relación, en mi hogar, porque ella sigue siendo la abuela de la niña y seguimos teniendo mucha comunicación”, contó Adamari a Chiquibaby.

A la distancia, la relación entre la mamá de Toni Costa y Adamari López ha evolucionado. Tras la separación de la pareja, tanto el bailarín como la conductora han priorizado el bienestar de su hija, lo cual incluye que Alaïa mantenga una relación con su familia paterna, a quienes ha visitado varias veces en España.

Para la presentadora radicada en Miami, la franqueza ha sido clave en su relación con su exsuegra. “Hoy día nos seguimos diciendo las cosas como las pensamos, porque ninguna de las dos cambia tampoco, con el respeto que nos tenemos, pero entendemos que esta relación va a ser para toda la vida. Yo la quiero muchísimo porque el amor que ella le tiene a sus dos nietas es incondicional”, reconoció la conductora de ¿Quién caerá?

“Carmen se puede quitar la comida de la boca, se puede dejar de comprar algo para ella por comprárselo a Alaïa y a Noa [su otra nieta], sin duda alguna. Y ama profundamente a Toni y sé que me tiene un gran cariño a mí”, reconoció Adamari López a su exsuegra.

“Pero en un momento dado, tuvimos nuestros momentos en los que yo sentía que si me abordaba mucho en las cosas que eran de mi casa o de mi intimidad aun siendo ella parte de la familia, si no me gustaba, a veces con filtro, a veces sin filtro, a veces con respeto, a veces de otra manera, le decía lo que sentía”, recordó la puertorriqueña.