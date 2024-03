Adamari López revela un detalle de su vida sexual con Toni Costa: 'iba a ser difícil'

La puertorriqueña compartió un candente detalle sobre su vida sexual con el bailarín español: “lo intentaba delicioso”, reveló Luego de ser paciente de cáncer, a Adamari López le preocupa no poder concebir. Sin embargo, cuando decidió embarazarse con Toni Costa , su entonces pareja, la dinámica cambio., reveló

Adamari López y Chibaby tienen un programa en YouTube llamado Ada & Chiqui De Show. En el último episodio, las conductoras hablaron sobre sus embarazos, los problemas de fertilidad y cómo vivieron la concepción de sus hijos Alaïa y Capri Blu, respectivamente. En la amena charla, la presentadora de ¿Quién caerá?, reveló algunos detalles sobre su vida sexual cuando era pareja de Toni Costa.

“Yo cuando quería quedar embarazada de pareja de Toni, que ya llevábamos un tiempo, y decíamos ‘vamos a intentarlo’, pues no nos había pasado de manera natural y sabía yo que iba a ser bastante difícil quedarme embarazada”, contó la puertorriqueña, quien unos segundos después se sinceró sobre la conexión física que tenía con su pareja.

“¿Lo intentabas diario?”, preguntó Chibaby a Adamari, quien con una sonrisa pícara contestó de inmediato: “lo intentaba delicioso, sí: lo intentaba diario”. Tan pronto terminó la frase, la conductora se río ampliamente y reflexionó: “El ‘delicioso’ a lo mejor estuvo de más, pero bueno, está incluido”, dijo soltando de nuevo la carcajada.

“¡Qué mal!”, dijo después Adamari, al darse cuenta de su revelación. Sin embargo, Chiquibaby, salió al rescate: “No, ¿por qué? En su momento fue delicioso”, dijo la conductora mexicana. Luego ambas retomaron la historia de la concepción de Alaïa.

“Toni, ¿te acuerdas? Es que fueron buenas las posiciones”, dijo sonriente más adelante en el programa, al contar que ella estaba dispuesta a probar cualquier postura que le dijeran que podría aumentar sus posibilidades de concebir. “Yo subía las piernas, me ponía para allá, viendo para Biscayne”, compartió entre risas e imitando las poses.

Adamari López imitó algunas de las poses que sexuales que practicó en busca de la concepción. Foto:YouTube @adaychiquideshowoficial Compartir

El difícil proceso de Adamari López para llegar a embarazarse

La conductora puertorriqueña contó que al no lograr quedar embarazada de forma natural con Toni Costa, visitó junto a su entonces pareja al Dr. Marcelo Barrionuevo, quien es especialista en fertilidad. Ella ya había sido su paciente, pues estando soltera y teniendo claro que deseaba ser mamá se había acercado al médico para conocer sus opciones.

“El doctor me dijo ‘vamos a empezar a hacer una terapia de fertilidad para ambos y vamos a ver cómo funciona’”, contó la conductora, quien reveló que pasó por dos ciclos de terapia sin resultados positivos. Adamari López compartió que también se sometió a acupuntura, cambio su dieta y dejó el refresco.

Sobre lo difícil que fue llegar a embarazarse, Adamari recapituló: “De las dos veces que hice el ciclo, en uno me pudieron llegar a poner uno, pero no pegó en mi útero; después tuve un embarazo ectópico; y, después de eso, tuve el otro ciclo y en ese ciclo se deshizo el óvulo”.

Luego de eso, se sintió sumamente desilusionada al recibir malas noticias de su especialista. “Recuerdo que en ese ciclo me dijo el doctor: Tú ya pasaste por un proceso de quimioterapia, ya te has hecho la terapia de fertilidad, yo, como doctor, te podría seguir haciendo ciclos, pero yo siento que esto no está funcionando”, narró Adamari, quien dijo que el momento había sido durísimo.

¿Cómo se embarazó Adamari López ?



Luego de recibir varios tratamientos de fertilidad sin obtener resultados óptimos, Adamari López continuó intentando embarazarse de Toni Costa. Para lograrlo, tenían relaciones sexuales en posiciones fuera de la común. “¡Y pegó!”, dijo la conductora feliz.

“Estoy segura que los dos nos acordamos y lo hemos platicado”, dijo sonriente la puertorriqueña antes de revelar la complicidad con su pareja que llevó a la concepción de Alaïa. “Sabemos el día, el momento, la posición… sabemos exactamente cómo pasó, porque estábamos haciendo la relación como algo bonito, entre una pareja que se ama”, contó Adamari sobre el momento íntimo que vivió con Toni. “Quizá fue de esas cosas que te relajas”.