Adamari López revela por primera vez un secreto familiar: 'No lo discutimos en casa'

Adamari López contó un secreto de su familia y habló sobre cómo honra su herencia. La puertorriqueña reveló con una sonrisa el misterio y significado detrás de algo que se ha convertido en una tradición familiar, la cual ella continuó con su hija Alaïa y a la cual le rinde un tributo con su emprendimiento.

“Nací en un pueblito que se llama Humacao, soy la menor de cuatro hermanos”, dijo la conductora puertorriqueña Adamari López en el último episodio de La entrevista con Yordi Rosado. En el capítulo publicado el domingo 3 de marzo de 2024, la presentadora de Desiguales, ¿Quién caerá?, y Ada & Chiqui De Show, habló sobre sus orígenes y reveló un secreto de su familia a la hora de elegir nombres.

Adamari es la hija más chica del matrimonio de Luis López y Vidalina Torres. Sus hermanos son Adalberto, Adilsa y Adaline. Los cuatro comparten nombres muy particulares, los cuales empiezan con la letra A, lo cual se ha convertido en una especie de legado familiar, según compartió la conductora con Yordi.

“Adilsa tiene dos niñas que se llaman Adilmari y Antonella, y ellas tienen hijos. Adilmari tiene a Azul y Aikon; y, Antonella, tiene a Aqua y Almendra. Adaline tiene dos niños que se llaman Wilmer, porque el papá no le quiso poner otro nombre, y Alejandro Antonio, quien tiene una niña que se llama Amelie”, reveló la conductora, ante lo cual dejó a Yordi impresionado: “¡O sea, todos con A!, excepto uno”, resumió el conductor.

Yordi Rosado compartió su entrevista con Adamari López

El misterioso origen detrás de los nombres de la familia de Adamari López

Ante la pregunta de porqué sus padres eligieron nombres que iniciaran con la letra A para sus cuatro hijos, Adamari compartió su teoría. “Me imagino que la A es porque, tú sabes, la A es como sacar un 10 en Puerto Rico o en Estados Unidos… No sé si era que fuéramos inteligentes y sacáramos puras as”, contó carismática, aunque luego reveló una verdad incómoda.

“La verdad no tengo la respuesta para eso porque no lo discutimos en mi familia”, reveló Adamari sobre el origen de la costumbre de su familia de usar solo nombres con A. “Papá y mamá ya no viven, entonces yo creo que fue como que simplemente les gustó y siguieron una tradición que pasó a nosotros”, dijo la conductora.



Además, aceptó que cuando tuvo a su hija, a quien nombró Alaïa, no dudó en seguir con esta práctica: “Yo no pensaba en ningún nombre para hijos, que no fuera con A. fuera mujer u hombre. Además, el papá de Alaïa se llama Antonio, le dicen Toni, pero o sea, tenía el nombre perfecto, el padre ya tenía nombre con la A”, contó la actriz.

“Yo creo que ninguno de los nombres de mis hermanos significa tienen como un significado”, compartió Adamari, quien reflexionó sobre su propio nombre: “Es una combinación, a lo mejor, de Hada y de Mari, pero es que nadie se llamaba así en la familia”, dijo la conductora, quien reveló que sus hermanos le llaman Ada y que si están en un lugar público, para llamarse, entre ellos, solo se dicen: “Ahh”.

Para rendir tributo a sus familiares y a la tradición de los nombres, Adamari ha nombrado distintas piezas de su línea de joyería, llamada AxA, en honor a las sobrinas nietas de la familia. Así, el catálogo incluye piezas llamadas Alaïa, Aqua, Amelie y Azul. “Es como seguir juntando a la familia y dándole un propósito a algo que estoy haciendo”, concluyó.