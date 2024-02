Adamari López revela el nuevo proyecto de televisión en el que trabajará

Adamari López no para de triunfar. Primero, estrenó ¿Quién caerá?, programa que marcó su retorno a TelevisaUnivision y, ahora, ya está lista para su siguiente reto. Como un reconocimiento a su talento y carisma, la cadena de televisión le ofreció un papel estelar en uno de sus programas especiales, en el cual compartirá cámaras con personajes como Raúl de Molina, Chinquinquirá Delgado y Gabriel Soto.

Adamari López será anfitriona de Noche de Estrellas, un programa que se emite antes de la ceremonia del Premio Lo Nuestro y sirve como alfombra magenta para la entrega de los galardones. “La verdad es que me emociona ser parte de esta gran fiesta de la música”, dijo la conductora en entrevista con People en español.

Facebook Twitter Linkedin

Adamari compartió con sus seguidores su siguiente proyecto. Foto: Instagram @adamarilopez

Por primera vez la puertorriqueña encabezará la emisión que se transmitirá el próximo 22 de febrero a las 7 P. M., hora del Este. “Me siento realmente afortunada, emocionada, feliz, deseosa de que llegue ese día y de poder disfrutar de este gran evento”, compartió Adamari.

La invitación para participar en Noche de Estrellas surgió al inicio de la promoción de ¿Quién caerá?, contó Adamari y agregó: “(Estoy) muy agradecida de que me sigan abriendo las puertas y dando tantas lindas oportunidades para estar en contacto con el público y hacer las cosas que me gustan”, dijo la también emprendedora.

Adamari López compartirá con un talentoso elenco



En la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro, Adamari compartirá cuadro con talentos de Univision como Jomari Goyso y Gabriel Soto. Sobre lo cual dijo sentirse entusiasmada por la nueva experiencia. “Con todos realmente he compartido, pero solo he trabajado con alguno de ellos, con otros solamente nos conocemos, pero no tenemos ninguna experiencia de trabajo”, relató la mamá de Alaïa.

“Con mi querido Gabriel ya había compartido (...) Con Chiqui también estuve en ¡Mira quién baila!, pero con Raúl, con Jomari, los conozco y he compartido con ellos, pero no he tenido la oportunidad de trabajar”, relató la conductora, quien también acaba de estrenar, junto a Chiquibaby, Ada y Chiqui De Show, en YouTube.