Adamari López revela con quién pasará las fiestas y agradece a Toni Costa por eso

Adamari López compartió sus planes para las fiestas decembrinas junto a su hija Alaïa y agradeció a su expareja, Toni Costa, por darle la oportunidad de pasar Año Nuevo con la niña. La conductora adelantó que no quiere confundir a Santa Claus, así que celebrará Navidad en su casa de Miami y recibirá el 2014 en Puerto Rico.

"Como siempre, la Navidad se pasa en casa. No queremos cambiar de lugar para que no se vaya a confundir Santa Claus y después no vaya a traer regalos, y después el Año Nuevo nos vamos a Puerto Rico, con Alaïa también, para celebrarlo con la familia", contó Adamari López a Mezcal TV, hace unos días.

La actriz y conductora reveló que estaba muy agradecida con su expareja, Toni Costa, ya que a él le correspondía pasar el Año Nuevo con Alaïa, pero cuando Adamari le explicó que quería llevar a la niña a Puerto Rico, el bailarín le cedió la fecha.

¿Por qué Adamari López despedirá 2023 en Puerto Rico?



“Uno de mis cuñados no está bien de salud y queremos pasar ese tiempo en familia, así que Toni me dio la oportunidad de celebrar esas fechas también con Alaïa, que le tocaba pasarla con él, y lo pasaremos en familia en Puerto Rico”, explicó la conductora quien el próximo año estrenará un nuevo proyecto televisivo de la mano de TelevisaUnivision.

Toni Costa y Adamari López comparten a su hija, Alaïa. Foto: Instagram @alaia

“Tratamos de ponernos mucho de acuerdo porque queremos los dos el bienestar de la niña y sabemos que es un momento importante, y esperamos que papá Wilmer nos dure muchos años, pero, pues, queremos pasar este tiempo con él y con la familia para estar todos juntitos y fuertes”, explicó la fundadora de Axa, quien hace unos días presentó en redes sociales su diario de gratitud, que lleva por título Viviendo, amando, agradeciendo.

"Así que le agradezco mucho a Toni que piense en Alaïa y en la familia para darme esta oportunidad de pasar este Año Nuevo con ella", finalizo la conductora, quien lleva una relación cordial con su expareja, basada en ser buenos padres de la niña que nació en 2015.