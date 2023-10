Adamari López da más detalles sobre su regreso a la televisión: "No se ha hecho antes"

Tras hacer público su retorno a TelevisaUnivision, Adamari López tomó sus redes sociales para agradecer a su público y compartir algunos detalles sobre su nuevo proyecto, el cual es algo “que no se ha hecho en Estados Unidos antes”, dice la conductora.

Después de que, hace unos días, en la emisión matutina Despierta América, Alan Tacher fuera el encargado de anunciar: "Adamari López regresa a su casa TelevisaUnivision. Inicia grabaciones de un nuevo proyecto", la actriz compartió con sus seguidores lo emocionada que está, a través de en un video en vivo que publicó en su Instagram.

“Vuelvo a hacer un proyecto con TelevisaUnivision que me llena de muchísima alegría, un proyecto que no hemos visto en Estados Unidos, que no se ha hecho en Estados Unidos antes, y que me dan la oportunidad de conducir”, reveló la puertorriqueña, quien durante 11 años formó parte del talento de Telemundo, en donde participó en el programa Hoy Día.

“Voy a estar cerquita de ustedes nuevamente, divirtiéndonos... me da una ilusión increíble”, contó entusiasmada, luego de dejarle saber al público que se encontraba en el aeropuerto esperando para abordar un vuelo en compañía de su amigo Carlitos. "Creo que se lo debo a ustedes, a ese cariño y apoyo que han brindado a mi carrera, a ese amor que de alguna manera siento que me regalan día con día, se lo quería dejar saber yo, estaba deseosa de hacerlo, pero las cadenas tienen un protocolo y me pidieron ser ellos los primeros que lo anunciaran", comentó.

Sobre la nueva producción en la que participará como conductora, dijo: “espero contarles un poquito más del proyecto cuando me den permiso, pero mientras tanto solo les digo que tengo un agradecimiento infinito para todos ustedes”. También destacó los aprendizajes que se llevó con su trabajo anterior y su faceta como emprendedora: “Cerré un ciclo este año cuando terminé 11 años después de empezar a en Telemundo, ese ciclo de agradecimiento y oportunidades que me brindó tantos buenos momentos, y abrí uno nuevo con el emprendimiento de AxA”, compartió Adamari López.

Las reacciones ante el retorno de Adamari a TelevisaUnivision



Desde el anuncio oficial de su nuevo contrato con la televisora, los mensajes de aprecio y buenos deseos par Adamari López no han dejado de fluir. “Me encantó verte, buen viaje mi querida, Ada. Bienvenida a la familia de TelevisaUnivision. Otra boricua más en los pasillos”, publicó la conductora Astrid Rivera.

Otros personajes que felicitaron a la actriz fueron el actor mexicano Ernesto Laguardia, quien dijo "Muchas felicidades, Ada"; la autora Rebeka Smyth, quien compartió: "¡Las estrellas brillan donde sea que vayan!"; y, la cantante Cristina Eustace dijo: "¡Muchísimas felicidades, hermosa! ¡Más éxito y armonía para ti! Dios te bendiga".