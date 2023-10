Adamari López anuncia que se va de Estados Unidos y este es su próximo destino

Adamari López deja Estados Unidos para grabar su nuevo proyecto de televisión, el cual cuenta con el respaldo de TelevisaUnivision. La actriz y conductora viajó con cerca de 12 maletas al país que será su hogar durante los siguientes tres a cuatro meses.

La conductora puertorriqueña confesó que se encuentra muy emocionada con su nuevo programa. "Va a estar muy bueno. Es un proyecto para la familia, divertido. No creo que lo hayamos visto en los Estados Unidos", contó emocionada a Astrid Rivera, del programa Despierta América. La periodista entrevistó a Adamari en su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami, minutos antes de que la actriz tomara un vuelo con destino a su siguiente trabajo.

Adamari llegó en una camioneta negra de lujo, en la cual se encontraba su equipaje: una docena de maletas con ropa, zapatos y accesorios para los siguientes tres a cuatro meses, tiempo que dedicará a la grabación de este nuevo y enigmático proyecto. "Me siento afortunada de poder tener la oportunidad de regresar a un lugar que me abrió muchísimas puertas, que me mantiene en el cariño y en la mente de cada uno de los televidentes y de hacer un proyecto que no había hecho nunca y que me emociona mucho", contó la conductora.

La también fundadora de la marca de joyería AxA contó que ese día se despidió de su hija Alaïa, quien permanecerá en Miami. "Ella está contenta porque sabe que a mamá le encanta su trabajo. Creo que se siente orgullosa de saber que su mamá es una persona productiva", reveló. "Quizás siente un poquito de temor porque mamá va muchos días fuera de la casa, pero, a la vez, ella va pronto también a visitarme y sabe que yo no la voy a dejar de llamar todos los días, así que ella está bien, está contenta", agregó Adamari quien se notaba apresurada para hacer el check-in de su vuelo.

¿A dónde va Adamari López?

Aunque la conductora no reveló en dónde se llevarán a cabo las grabaciones de su nuevo proyecto con TelevisaUnivision, la entrevista dejo ver que Adamari podría volver a trabajar en tierras aztecas. Al pie de la camioneta, la periodista Astrid Rivera le preguntó “¿Te vas en estos momentos para el proyecto?”, a lo que la actriz con una enorme sonrisa dice “Me voy” y señala las maletas que están descargando de la camioneta. Ante esto, la reportera arremete: “Entonces, ¿no es aquí en Miami?, ¿vas a México?”. Ante ese cuestionamiento, Adamari guarda silencio unos segundos y responde “Me voy” y ambas comienzan a reír.