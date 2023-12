Acusan de violación al presidente del Partido Republicano de Florida

La policía dio a conocer que está investigando al presidente del partido republicano de Florida, Christian Ziegler, debido a una acusación que fue interpuesta hace dos meses por agresión sexual.

Hasta ahora se conoce, de acuerdo con información publicada en medios como The New York Times, que no se han presentado cargos formales contra Ziegler, quien, a través de su abogado Derek Byrd, ha negado las acusaciones. "Confiamos en que una vez que concluya la investigación policial no se presentarán cargos y el señor Ziegler será completamente exonerado", dijeron a través de una carta sus abogados y añadieron que el acusado ha cooperado plenamente con la policía.

El la carta también agregaron: "desafortunadamente, las figuras públicas a menudo son acusadas de actos que no cometieron, ya sea con fines políticos o para obtener ganancias financieras. Yo advertiría a cualquiera que se apresure a emitir un juicio a que debe esperar a que concluya la investigación".

Cabe señalar que no se han dado mayores detalles sobre los hechos. Sin embargo, en respuesta a las solicitudes de información del incidente, la policía publicó un documento el pasado 4 de octubre en donde hay una referencia a una persona que asegura haber sido agredida sexualmente el pasado 2 de octubre.

Con respecto al caso, los miembros del Partido Republicano del Condado de Sarasota dijo a través de un comunicado estar conmocionados y decepcionados al escuchar sobre la acusación: "El Partido Republicano se toma muy en serio todas esas acusaciones de posible conducta delictiva y cooperará plenamente con los investigadores".

Incluso, el gobernador del estado Ron DeSantis, después de su debate en Fox News con el gobernador Gavin Newsom, de California, dijo a los periodistas que Ziegler debería renunciar: "No veo cómo puede continuar dada la gravedad de las acusaciones, por lo que creo que debería hacerse a un lado".



Aunque, también señaló que conocía a Ziegler por lo que espera que la acusación sea falsa, "es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero no podemos tener un presidente de partido que esté bajo ese tipo de escrutinio".

Christian Ziegler fue elegido para el cargo de Presidente del Partido Republicano de Florida este año.

¿De qué se está acusando al Presidente del Partido Republicano de Florida, Christian Ziegler?

De acuerdo con información publicada por el Centro de Responsabilidad Gubernamental de Florida (Flcga), una organización sin fines de lucro que vigila el actuar del gobierno, la mujer que presentó la denuncia ante el departamento de policía de Sarasota asegura que Christian Ziegler la violó.

De acuerdo con el informe policial al que la organización tuvo acceso, los hechos ocurrieron dentro de la casa de la mujer en Sarasota el 2 de octubre. La denunciante, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación, afirma que ella y el matrimonio Ziegler, es decir Christian y su esposa Bridget, han estado involucrados en una relación consensuada de tres, por los últimos tres años, pero que la agresión sucedió cuando el hombre se encontraba a solas en su casa.

Christian y Bridget Ziegler Foto: flcga.org

También se dio a conocer que se ejecutó una orden de registro en el teléfono celular de Christian Ziegler y que los investigadores continúan realizando un examen forense del dispositivo para averiguar si el político, entre otras cosas, grabó en secreto los encuentros sexuales entre la pareja.

Es importante mencionar que hasta ahora no se han presentado cargos formales y se desconoce si las acusaciones de la mujer han sido fundamentadas. No obstante, cabe decir que una de las razones por las cuales el caso está llamando la atención, no es solo por su posición en el partido, sino porque el matrimonio es conocido por sus fuertes valores conservadores y políticos en contra de los derechos reproductivos o de la comunidad LGBT, especialmente Bridget Ziegler quien es líder del grupo conservador Mamás por la libertad.