Actores suspenden negociaciones con Hollywood: las producciones que seguirán detenidas

Las conversaciones entre actores y estudios de Hollywood se rompieron, extendiendo la huelga y afectando a numerosos proyectos cinematográficos y televisivos. El paro de labores que inició el 14 de julio no tiene un final próximo, y su impacto se refleja en una amplia gama de series y películas, tanto en producción como en futuros estrenos.

La ruptura en las negociaciones contractuales entre el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio (SAG-AFTRA por sus siglas en inglés) y la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP por sus siglas en inglés) deja a la industria en un estado de incertidumbre. El SAG-AFTRA presentó su oferta más reciente el 11 de octubre, que incluía una bonificación por audiencia que, según ellos, costaría más de US$800’000.000 al año.

Sin embargo, la AMPTP consideró que esta cifra era excesiva y no sostenible. Tras una serie de ofertas por parte de los productores, la brecha entre las dos partes resultó insalvable, y las negociaciones se suspendieron.

La huelga no solo impacta la producción de películas y series, sino también las campañas de promoción. Los eventos necesarios para el lanzamiento, como conferencias de prensa y la presencia de actores en alfombras rojas, se ven comprometidos.

Películas detenidas por la huelga de actores

El impacto de esta huelga se ha sentido en una variedad de producciones destacadas. Algunas de las películas afectadas incluyen:

Ghostbusters 4

Mufasa: The Lion King

Avatar 3 y 4

Otra película cuyo lanzamiento está en duda es Deadpool 3, la tercera entrega de la popular serie de antihéroes de Marvel protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman, programada para su estreno en mayo de 2024.

Los fanáticos también podrían ver retrasadas otras películas altamente anticipadas, como la secuela de Beetlejuice de Tim Burton, protagonizada por Michael Keaton, Winona Ryder y Jenna Ortega, y la adaptación cinematográfica del musical Wicked, con Ariana Grande y Cynthia Erivo.

La producción de Beetlejuice 2, programada para su lanzamiento en septiembre de 2024, se vio afectada, ya que comenzó poco antes de anunciarse la huelga. Mientras tanto, la adaptación de Wicked, que se ha estado filmando en el Reino Unido, podría experimentar retrasos.

Incluso producciones extranjeras, como la secuela de Gladiator, protagonizada por Paul Mescal y Denzel Washington y filmada en Marruecos y Malta, también se ven amenazadas por esta huelga.

Impacto en producciones de televisión por huelga de Hollywood

La huelga también afecta a la televisión. Series como Better Call Saul (temporada 6), The Flash (temporada 9), The Good Doctor (temporada 6), Grey's Anatomy (temporada 19), How I Met Your Father (temporada 2), Law & Order: SVU (temporada 24), The Mandalorian (temporada 3), The Orville (temporada 3), Cobra Kai (temporada 6) y Stranger Things (temporada 5) podrían enfrentar retrasos en su producción.

Huelga de actores, el último obstáculo para las producciones de Hollywood

Además de las series y películas, la huelga también ha impactado la producción de comerciales, videos musicales y otros proyectos audiovisuales. La duración y las implicaciones de esta huelga continúan siendo inciertas.

El sindicato de actores quedó como el único sector de trabajadores de Hollywood en huelga, luego de que esta semana los guionistas votaron casi por unanimidad el acuerdo contractual propuesto por sus líderes sindicales, poniendo fin a su paro de cinco meses.

Entre los elementos destacados del acuerdo de los guionistas se incluyen significativos aumentos en los pagos, la regulación sobre el tamaño del personal requerido para programas y, un tema relevante en la actualidad, el control sobre el uso de la inteligencia artificial en la creación de guiones.

También se reanudaron los programas de televisión nocturnos con el regreso de Bill Maher, a la programación de HBO con su show Real Time with Bill Maher. También regresaron al aire los conductores de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y Late Night with Seth Meyers de la NBC, Jimmy Kimmel Live de la ABC, y The Late Show With Stephen Colbert de la CBS, así como Last Week Tonight con John Oliver.