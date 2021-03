Accidente fatal: una avioneta cayó en picada sobre un vehículo

El 15 de marzo, en horas de la tarde, una avioneta cayó encima de un vehículo en el que iban un adulto y un niño, antes de desplomarse en la calle y estallar en llamas. El hecho ocurrió en la ciudad de Pembroke Pines, Florida (Estados Unidos).

El fatal accidente quedó registrado en una cámara de seguridad de las casas cercanas al lugar. Los dos tripulantes de la avioneta murieron al instante, mientras que el adulto y el niño que viajaban en el vehículo quedaron gravemente heridos, según el reporte del Departamento de Bomberos de Pembroke Pines.



El periódico local ‘El Nuevo Herald’ informó que la avioneta, llamada Beechcraft Bonanza, cayó poco tiempo después de despegar del aeropuerto de North Perry, alrededor de las tres de la tarde.



(Puede leer: Carro de alta gama cayó del quinto piso de un parqueadero en Medellín).

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, puede ver el video del accidente aquí).

Aún no se tiene certeza de qué causó el brutal desplome, solo se conoce un audio de la torre de control en el que el pequeño avión tiene luz verde para aterrizar de emergencia.



Por ahora, los pasajeros de la camioneta accidentada están en estado crítico y son atendidos en el Memorial Regional Hospital de Hollywood.



(Lea también: Viajó 30 km colgado a la puerta de un camión tras ser atropellado).



Otros videos, captados por el helicóptero del canal local ‘WSVN-Channel’, muestran los escombros que dejó la avioneta junto a la valla del aeropuerto y a los camiones de bomberos tratando de apagar las llamas del aeronave.



De acuerdo al canal ‘Telemundo 51’, la avioneta número N236BC pertenecía a la compañía Fl Eagle Aviation Inc.



Los residentes de la zona se quejaron de que no es la primera vez que suceden este tipo de accidentes frente al aeropuerto, donde se entrena a estudiantes de aviación.



(Siga leyendo: Graves accidentes que han ocurrido en vivo en transmisiones de TV).

Tendencias EL TIEMPO