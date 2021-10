Fraternidades universitarias, en el ojo del huracán por ataques sexuales

La vida en el campus de las universidades en Estados Unidos suele ser una experiencia inolvidable. Cada otoño, millones de estudiantes estadounidenses -y también de otras partes del mundo- llegan a las ciudades universitarias de todo el país llenos de sueños y una recién estrenada independencia que, además de estudios, incluye fiestas, conciertos y decenas de actividades académicas y extracurriculares.



Pero también, puede convertirse en toda una pesadilla, especialmente para las mujeres. Desde hace décadas, EE. UU. viene enfrentado lo que parece ser toda una cultura de violencia sexual en estos espacios.



De hecho, de acuerdo con estudios de Rainn, una organización que le da seguimiento a este tipo de casos y presta asesoría a las víctimas, el 26,8 por ciento de todas las mujeres matriculadas en programas de pregrado reportaron haber sido víctimas de violación o agresión sexual en sus primeros años de universidad. Es decir, al menos una de cada cuatro.



El 30 por ciento de las violaciones que se reportan en las universidades suceden en las hermandades. (Esta es una foto de archivo) Foto: Eva Marie Uzcategui / Bloomberg

Las cifras son escandalosas. De acuerdo con Rainn, las mujeres en este segmento (entre los 18 y los 22 años) tienen tres veces más chances de ser agredidas sexualmente que en cualquier otro momento de su vida. O, para compararlo, con otro tipo de crimen, es dos veces más factible que sean violadas a que sean robadas en el campus universitario.



El tema volvió a ser epicentro del debate en EE. UU. luego de que se presentaron tres casos consecutivos en la Universidad de Kansas el mes pasado. En uno de ellos, una estudiante de 19 años reportó haber sido violada por un compañero en uno de los dormitorios de la universidad. Chi Kai, el joven acusado, fue arrestado recientemente pues, de acuerdo con la denuncia, la agresión se presentó sin consentimiento y aprovechando que la víctima estaba incapacitada por los efectos del alcohol.

De acuerdo con Rainn, de 1.000 casos de abuso sexual reportados, solo en 25 se termina castigando a un infractor FACEBOOK

Otra joven también denunció a un estudiante por perseguirla por más de un kilómetro y luego manosearla a la fuerza. Pero, sin duda, el caso que más ha impactado es que el ocurrió hace tres semanas y que involucra a Phi Kappa Psi, una de las fraternidades universitarias más populares y con sedes a nivel nacional en muchos centros docentes.



Hacia la 1 de la mañana del pasado 12 de septiembre, las autoridades recibieron una llamada desde la casa de esta fraternidad en la Universidad de Kansas, donde reportaron la violación de una mujer. El incidente se regó como pólvora en redes sociales y, al cabo de varios días, cientos de estudiantes comenzaron a manifestarse frente a la sede de la fraternidad. Da vueltas, además, una petición con más de 15.000 firmas en la que se le pide a la universidad que cierre sus puertas a Phi Kappa Psi y le niegue cualquier tipo de financiación.



Aunque las autoridades han abierto una investigación, es poco lo que han compartido del caso. Pero en redes, amigos y conocidos de la víctima sostienen que a la joven la drogaron para violarla. Una práctica que se ha vuelto común en este tipo de encuentros.



Si bien no es un fenómeno nuevo, el ojo de la tormenta está hoy puesto sobre fraternidades como Phi Kappa Psi. A nivel nacional, solo el 10 por ciento de los estudiantes pertenece a una organización de este tipo. Sin embargo, el 30 por ciento de las violaciones que se reportan en las universidades suceden en este tipo de establecimientos.

“El problema es más profundo

y se relaciona con el mundo de privilegio y el machismo clásico en este tipo de establecimientos”. FACEBOOK

Las fraternidades o sororidades (hermandad) en el caso de mujeres son grupos sociales que emanan de un concepto griego y que son populares en Norteamérica. En principio, su objetivo es agrupar a personas del mismo sexo que comparten intereses comunes y viven bajo un mismo techo cerca de la universidad. Y se dedican a diversos tipos de actividades, como paseos, eventos culturales y sociales y hasta misiones filantrópicas.



Pero también tienen su lado oscuro. Las fraternidades están fundadas bajo el principio del secretismo –lo que pasa en la fraternidad se queda en la fraternidad– y algunas suelen exigir a sus aspirantes realizar peligrosos “retos” con los que se mide su lealtad y compromiso. Retos que a veces incluyen actos temerarios que se han traducido en muertes y suicidios. Y buena parte de la vida en estas casas gira alrededor de sus fiestas, que son exclusivas y a las que solo se puede acceder por invitación. En el caso de los frats, se les pide a sus miembros llevar a la mayor cantidad de mujeres posibles. En un evento reciente en la Universidad de Virginia Tech cada miembro debía aportar una “cuota” de al menos cinco mujeres.

De acuerdo con un informe, de 1.000 casos de abuso sexual reportados en universidades de Estados Unidos, solo en 25 se termina castigando a un infractor. Foto: istockphoto

Aunque no hay regla escrita, la meta es ofrecerles licor o drogas para propiciar encuentros sexuales. En muchos casos, algo que sucede de manera ilegal, pues la edad mínima en EE. UU. para consumir sustancias alcohólicas es de 21 años.



“Aun siendo ilegal, el problema per se no es que las personas consuman alcohol. Todo el mundo tiene derecho a asistir a una fiesta y hasta emborracharse, pero eso no le da derecho a nadie para que abuse sexualmente a otra. El problema es más profundo y se relaciona al mundo de privilegio y el machismo clásico en este tipo de establecimientos”, sostiene Brianna Wessling, que estudia este tipo de situaciones para la universidad de Virginia.



Según esta, de acuerdo con un estudio del Instituto Nacional de Justicia, los hombres que hacen parte de fraternidades tienen muchas más posibilidades de expresar su agresividad de manera violenta que los que no. Y eso tendría varias explicaciones.

Por un lado, las fraternidades dan un estatus de poder a los hombres frente a las mujeres, pues son ellos los que ponen las reglas y deciden quién entra y quién no.



Al mismo tiempo, la cultura del secretismo da un manto de protección a los infractores y termina operando como un factor de intimidación frente a las víctimas en caso de que reporten incidentes. De hecho, según esta organización, solo el 20 por ciento de las víctimas reportan casos de abuso sexual. Y cuando lo hacen son expuestas a un complicado proceso en el que pueden ser revictimizadas o aisladas socialmente.



Adicionalmente, según las estadísticas, la mayoría de las agresiones sexuales por lo general suceden contra mujeres en el primer o segundo año de universidad. “Saben que son primíparas, que conocen poca gente en el campus, que carecen de experiencia y que están ansiosas de pertenecer. Y eso aumenta su vulnerabilidad”, sostiene Wessling.



Muchas universidades, entre ellas la de Kansas, han respondido a esta epidemia de violaciones y agresiones sexuales ofreciendo cursos y entrenamientos para sensibilizar a sus estudiantes sobre el problema.



A los estudiantes

se les debería empoderar con la información suficiente para que puedan tomar decisiones seguras e inteligentes mientras estén en el campus FACEBOOK

El eje suele ser la definición de lo que implica el consentimiento que se requiere en una relación sexual y estrategias para evitar ponerse en situaciones peligrosas. Entre ellas asistir a fiestas con personas conocidas, no regresar solas a los dormitorios, informar a otras personas su ubicación, tener un teléfono de emergencia disponible y otras.



Así mismo, los cursos explican a los estudiantes los derechos y recursos con los que cuentan en caso de ser agredidas. Wessling cree que se trata de pasos en la dirección correcta, pero aún insuficientes.



“A los estudiantes se les debería empoderar con la información suficiente para que puedan tomar decisiones seguras e inteligentes mientras estén en el campus. Y eso incluye informar sobre lo que pasa en las fraternidades y los riesgos que constituyen. Y las instituciones deben asumir la responsabilidad cuando generan ambientes que propician la agresión sexual. La conversación sobre agresiones sexuales en el campus debe continuar. Pero no será completa y honesta hasta que no incluya el rol que juegan en el actual problema”, afirma la experta.



Eso, por supuesto, sumado a un componente judicial que castigue de manera efectiva a los responsables y sirva como factor de disuasión. De acuerdo con Rainn, de 1.000 casos de abuso sexual reportados, solo en 25 se termina castigando a un infractor. Un nivel de impunidad que habla por sí solo del tamaño del problema y de su difícil solución.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

