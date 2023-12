Abuelito latino pide ayuda para ubicar a sus hijos que viven en California

Tener familiares o amigos viviendo en otro país no es lo mismo hoy en día que hace años o décadas. Antes, era muy difícil comunicarse con los que estaban lejos. Había que pagar altos costos para hacer llamadas telefónicas o incluso tener paciencia a que las cartas del correo fueran enviadas y luego correspondidas. Hoy se puede comunicar con sus seres queridos fácilmente y eso es lo que busca un abuelito mexicano, quien trató de contactar a través de las redes sociales a sus hijos que viven en California.

En la actualidad, la tecnología borra las fronteras de la comunicación y permite que una persona que vive en un lugar del globo se pueda comunicar con voz y video con otra que se encuentra en la otra punta del mundo, y esta es una posibilidad ya naturalizada para una gran porción de la población.

No obstante, para otros, especialmente para los adultos mayores, los dispositivos electrónicos no son de tan fácil acceso e incluso en algunas zonas no hay cobertura de internet.

Facebook Twitter Linkedin

Hoy en día, es más fácil comunicarse con los que están lejos a través del celular, pero no todos tienen acceso a ello Foto: Getty Images

Tal es el caso de Don Domitilo Faustino López de Mitlatongo, un abuelito de Nochixtlán, Oaxaca, que se quiere comunicar con sus hijos que viven en Estados Unidos y pide ayuda para ello.

El pedido del abuelito mexicano

Su historia circula en redes sociales y conmueve a más de uno. Su foto con un modelo viejo de un teléfono móvil y un número pegado a él no genera más que ternura, por lo que querer ayudarlo es la primera reacción de los usuarios.

Según compartió en Facebook el periodista de Zacatecas Paco Elizondo, el hombre: “le manda un saludo a sus hijos Domitilo Faustino López y Fernando López, que están en Fresno, California, desea que estén muy bien y si algún día quieren llamarle, los domingos baja al mercado de Nochixtlán a vender tenates, escobas y petates y es cuando su celular tiene señal”.

En la publicación, se detalla además que Don Domitilo vive solo porque su esposa falleció hace algunos años. “Si todos compartimos posiblemente esta Navidad don Domitilo hable con sus hijos, gracias”, concluye el posteo.

En los comentarios, algunos usuarios escribieron expresiones de deseo como: “Dios permita que un milagro suceda”; “Ojalá pudieran localizar a sus hijos”; y “Que sea su regalo de Navidad”. Aunque, hasta ahora no se tiene actualización de si el adulto mayor logró contactar a sus seres queridos.