El abogado Michael Sussmann, que trabajó para Hillary Clinton en la campaña presidencial de 2016, fue absuelto este martes tras ser acusado de mentir al FBI por no revelar que representaba a la candidata cuando ofreció información sobre los presuntos lazos entre la campaña de Donald Trump y Rusia.



(Le podría interesar: Hillary Clinton elogia a Colombia por protección a migrantes)

La acusación había afirmado días antes que existían pruebas "abrumadoras" de que Sussmann había ocultado su vinculación con Clinton, mientras que la defensa aseguró que los lazos del abogado con la excandidata eran de sobra conocidos.



(Le podría interesar: ¿Por qué Donald Trump demandó a Hillary Clinton?)



Además, el equipo defensor dijo que es imposible saber exactamente lo que dijo Sussmann en su reunión con el entonces asesor general del FBI, James Baker, ya que ninguno de los dos tomó notas, y que, de cualquier manera, el FBI habría investigado

el caso.

Facebook Twitter Linkedin

Donald Trump. Foto: Archivo EFE

Sussmann se reunió con Baker durante la campaña presidencial de 2016 para alertar a la Oficina Federal de Investigación de un supuesto canal de comunicación secreto entre

Trump, que ganó las elecciones y fue presidente de EE. UU. hasta 2021, y el banco ruso Alfa Bank, vinculado al Kremlin.



El FBI investigó la conexión y determinó que no existían contactos sospechosos.



En 2019, el exalcalde de Nueva York y exabogado de Trump Rudy Giuliani no descartó que hubiera habido colaboración entre la campaña del expresidente y las autoridades rusas, pero dejó claro que el propio Trump "no confabuló con los rusos".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de Efe.

Más noticias del mundo:

-México prohíbe el uso de vapeadores y cigarrillos electrónicos

-Tiroteo Estados Unidos: mujer mató con un disparo a autor del crimen

-Navalni enfrenta nueva acusación en Rusia que le costaría 15 años de cárcel