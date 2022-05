El líder de los demócratas en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, anunció este jueves que la semana próxima someterá a voto una legislación para proteger el derecho al aborto con el objetivo de obligar a los senadores a posicionarse públicamente, pese a que tiene pocas probabilidades de ser aprobada.



La Corte Suprema en EE. UU. tiene una mayoría conservadora, pero se encuentra dividida respecto a esta nueva legislación. Foto: AFP

"Hoy anuncio que la semana próxima el Senado de EE. UU. votará una legislación para codificar en la ley federal el derecho de una mujer a abortar", anunció Schumer desde el hemiciclo.



El senador explicó que el lunes iniciará los trámites burocráticos para que la legislación se vote el miércoles.



La votación llegará después de que esta semana el diario Político publicara un borrador de una sentencia del Tribunal Supremo de EE. UU. que apunta a la eliminación del derecho al aborto a nivel federal, vigente desde 1973, lo que permitiría a los estados más conservadores restringir e incluso eliminar ese derecho.

El borrador, cuya autenticidad ha confirmado el Supremo, no es el fallo definitivo y la decisión final no se conocerá hasta junio.



En todo caso, la posibilidad de que el aborto acabe estando prohibido en las zonas más conservadoras de EE. UU. ha conmocionado a parte del país y ha provocado manifestaciones frente al Tribunal Supremo.



En reacción, Schumer está intentado ganar impulso para aprobar una ley que proteja el aborto en todo el país y lo desligue de cualquier tipo de decisión judicial.

"El voto de la próxima semana será uno de los más importantes que jamás hemos celebrado porque se trata de una de las decisiones más personales y difíciles que una mujer tiene que tomar en su vida. Esto no es un ejercicio abstracto. Mis compatriotas estadounidenses, esto es real y urgente", manifestó Schumer.



No obstante, la legislación tiene pocas probabilidades de ser aprobada porque actualmente el Senado está dividido por la mitad con 50 escaños para los republicanos y 50 para los demócratas, quienes detentan la mayoría gracias al voto de desempate de la vicepresidenta de EE. UU., Kamala Harris, que preside esa cámara.



Sin embargo, para aprobar una legislación de las características que pide Schumer, hace falta una mayoría más amplia, de 60 votos.



Dos senadoras republicanas, Lisa Murkowski, de Alaska, y Susan Collins, de Maine, han expresado su intención de votar con los demócratas para proteger el derecho al aborto; pero, aun así, el proyecto no tendría los apoyos suficientes para ser salir adelante.



EFE

