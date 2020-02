Defensa de Weinstein pide al jurado que sea 'valiente' y lo absuelva

La defensa de Harvey Weinstein pidió este jueves al jurado de su proceso en Nueva York que "tenga la valentía" de absolver al extitán de Hollywood de los cargos de agresión sexual y violación, aunque su decisión sea impopular.

En los alegatos de cierre del juicio, la abogada Donna Rotunno denunció que la fiscalía creó "un universo alternativo" en el cual el productor de cine abusaba de aspirantes a actrices, pero aseguró que no mostraron pruebas suficientes que demuestren su culpabilidad "más allá de toda duda razonable". "En su guión el hombre poderoso es el villano, y es tan poco atractivo que ninguna mujer querría acostarse con él de manera voluntaria", afirmó.



Weinstein "era inocente cuando caminó a través de esa puerta. Era inocente cuando los testigos comenzaron a sentarse en el banquillo. Es inocente ahora, sentado aquí", dijo Rotunno a los 12 jurados que decidirán su suerte en la corte penal estatal de Nueva York.

"Bloquear el ruido"

Weinstein, de 67 años, enfrenta una pena máxima de cadena perpetua si es hallado culpable de ser un depredador sexual.



Desde el 22 de enero, cuando comenzó el juicio, seis mujeres han dado su testimonio a pedido de la acusación en este juicio emblemático para el movimiento #MeToo, y relataron cómo el exmagnate de Hollywood las agredió sexualmente.

Harvey Weinstein a la llegada del tribunal donde está siendo juzgado en Nueva York. Foto: AFP

Aunque Weinstein ha sido denunciado por agresión sexual por más de 80 mujeres, Rotunno recordó a los 12 jurados que deben considerar los cargos relacionados solo con sus dos acusadoras en el ámbito penal, la exasistente de producción Mimi Haleyi y la exactriz Jessica Mann.



Mann acusa a Weinstein de violarla en 2013, mientras Haleyi lo acusa de practicarle sexo oral contra su voluntad en 2006.



"Se les pide que tomen una decisión impopular" y que no se dejen intimidar o presionar o guiar por la emoción, dijo Rotunno al jurado integrado por siete hombres y cinco mujeres.



"Deben bloquear el ruido" que rodea al proceso, añadió. El juicio ha planteado temas complicados en torno al consentimiento en una relación sexual y el abuso de poder.



En sus contrainterrogatorios, tanto Mann como Haleyi admitieron haber tenido al menos una relación sexual con Weinstein consentida después de las supuestas agresiones.

"Un rastro de papel"

La defensa mostró al jurado correos electrónicos en los cuales las acusadoras se dirigen a Weinstein en términos cariñosos. "La verdad deja un rastro de papel", dijo Rotunno, que en el pasado ha defendido a más de 25 hombres acusados de agresión sexual.

Después de que salieran a la luz los casos, el consejo de administración de la compañía Weinstein despidió a su fundador. Foto: Gerard Julien / AFP

Weinstein es acusado de cinco cargos, incluido ataque sexual depredador, violación e involucramiento en un acto sexual criminal. Rotunno recordó al jurado que para condenar al acusado deben estar seguros de su culpabilidad "más allá de toda duda razonable". "No una pequeña duda, no una dudita. Es más allá de toda duda razonable", insistió.



El jurado debe alcanzar un veredicto de forma unánime. Si no lo logra, el juez puede verse obligado a declarar el juicio nulo.

Tras los alegatos de cierre de la acusación, las deliberaciones del jurado comenzarán el martes próximo.



Weinstein enfrenta una investigación por crímenes sexuales en Los Ángeles y es blanco de varias demandas civiles.