Abogado de inmigración revela si hay que tener dinero en la cuenta para obtener la visa

Gregorio Martínez, un abogado de inmigración, afirmó en un contenido de TIKTok que no es necesario tener grandes cantidades de dinero en la cuenta bancaria a fin de obtener la visa para viajar a Estados Unidos. “Vas a la embajada, te hacen tres preguntas, y sales de ahí sin que te revisen ningún documento”, señaló sobre la entrevista con los oficiales consulares.

Obtener una visa de no inmigrante para viajar a Estados Unidos es un proceso que involucra varios factores. Es fundamental entender que, aunque el estado financiero del solicitante es un factor que sí se evalúa, no es un requisito tener dinero en una cuenta. Esto último es uno de los mitos comunes que rodea este procedimiento. "Para Estados Unidos no influye el dinero que tú tienes en la cuenta, eso fue desinformación del pasado", sentenció el experto en su usuario @tocaviajar.

¿Qué se toma en cuenta en el trámite de la visa de Estados Unidos?

El proceso de solicitud de una visa de no inmigrante para viajar a Estados Unidos es llevado a cabo por un oficial consular. Este oficial diversos aspectos al evaluar la solicitud de visa, lo cual incluye:

Los lazos del solicitante con su país de origen : el oficial consular analizará los vínculosdel solicitante con su país de origen, lo cual puede incluir factores como empleo estable, propiedades, y la presencia de familiares en el país.

Razones del viaje a Estados Unidos : si el viaje está relacionado con turismo, negocios, estudio u otros motivos legítimos, esto influirá en la decisión del oficial.

Capacidad para financiar el viaje y la estadía: el agente evaluará la capacidad del solicitante para financiar su viaje y estadía en Estados Unidos. Esta es la parte que a menudo genera confusión. El oficial no busca una cifra específica en una cuenta bancaria, sino más bien si el solicitante tiene los medios suficientes para cubrir sus gastos durante su estadía en Estados Unidos.

En algunos casos, el oficial consular puede solicitar al solicitante que presente documentación que demuestre sus recursos financieros. Esta documentación puede incluir extractos bancarios, estados de cuenta de tarjetas de crédito, cartas de empleo o negocios, o incluso cartas de apoyo de familiares o amigos. La presentación de esta documentación es importante para respaldar la capacidad financiera del solicitante.

Convencer que se pueden cubrir los gastos relacionados con el viaje

La idea de que se necesita una suma específica de dinero en una cuenta bancaria proviene de un malentendido común. En realidad, lo que se busca es que el solicitante tenga los recursos financieros suficientes para cubrir sus gastos durante su estadía en Estados Unidos. La cantidad necesaria varía según el propósito y la duración del viaje.

Es importante mencionar que, en algunos casos, el oficial consular puede otorgar una visa de no inmigrante a un solicitante que no tiene los recursos financieros suficientes para cubrir sus gastos. Esto puede ocurrir, por ejemplo, si el solicitante cuenta con un patrocinador en Estados Unidos que se compromete a financiar su estadía. En tales situaciones, se requerirá documentación que respalde este compromiso.

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (Uscis por sus siglas en inglés), los únicos requisitos para obtener la visa de turista de Estados Unidos son los siguientes: