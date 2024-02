Abogada de inmigraciones dice el secreto para conseguir la green card sin patrocinios

Una de las opciones más sencillas y confiables para obtener la green card y vivir en Estados Unidos es a través del patrocinio de un familiar ciudadano estadounidense o que ya cuente con la residencia permanente. Pero aquellas personas que no tienen el apoyo de un familiar directo no deben caer en el error de creer que no es posible tramitar la tarjeta verde de manera independiente. En ese sentido, una abogada de inmigración dio las claves para hacerlo.

A través de su perfil en TikTok, @abogadadeinmigraciónusa, una experta en las leyes de inmigración, brinda una serie de consejos para que las personas puedan resolver su estatus en EE. UU., desde obtener la visa adecuada hasta lograr la ciudadanía. En uno de sus videos compartió el secreto para obtener la residencia por cuenta propia.

La experta comentó que existe una opción para obtener la residencia sin necesidad de que nadie realice la petición o aplique para el trámite y a continuación enumera cuatro opciones:

EB1A. Se trata de una visa para quien puede demostrar una habilidad extraordinaria en un cambio en particular, por ejemplo, en ciencias, matemáticas, deportes o educación. EB NIW. La opción EB2 o de interés nacional aplica para personas que llegan al territorio de Estados Unidos a hacer algo de interés nacional, por ejemplo, un científico o un investigador médico. EB5. Esta es una categoría disponible para inversionistas que hacen una inversión grande y generan empleo para estadounidenses. VAWA. Esta es la ley de violencia contra la mujer disponible para personas que han sufrido algún tipo de violencia por parte de un ciudadano estadounidense.

Cómo celebrar un caso de inmigración en Estados Unidos

En otro video, la cuenta compartió consejos para acelerar un caso de inmigración a través de un proceso llamado solicitud acelerada, una petición que se hace ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) para pedir que se procese el caso antes que otros.

La abogada advirtió que, aunque se lleve a cabo el proceso, no en todos los casos las autoridades aprueban esta opción. Sin embargo, Uscis evalúa cada petición para saber si aprueba o rechaza. Entre las razones por las cuales el Departamento de inmigración puede considerar una solicitud acelerada están desde una emergencia a una pérdida financiera severa.

Para obtener detalles específicos sobre cómo hacer una petición de procedimiento expedito se tiene que ir a la página de Uscis para saber qué aplica según sea el caso.