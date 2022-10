Después de 15 años, un joven intentaba reencontrarse con su madre en Estados Unidos. Pero, a pesar del esperado encuentro, este no ha sido posible. Juan Gómez Salazar no ha llegado a su destino y al parecer fue abandonado en la frontera al no poder caminar.



Su madre, Verónica Salazar, recibió información que su hijo se habría quedado en el desierto de Arizona. Hasta ahora las búsquedas han sido en vano.





"Me avisan que mi hijo lamentablemente ya no podía caminar y que lo habían dejado en el desierto”, comentó VerónicaSalazar a la cadena de noticias Univision. Lo último que se supo del joven es por un audio enviado el 23 de septiembre a su madre.



"Es desesperante no saber del hijo de uno, porque es mi único hijo. Y es todo el sueño americano que yo quería para él, que estuviera aquí. Porque hace más de 15 años que no lo veo, ni si quiera lo conozco bien. Y en ese intento porque viniera, ya no sé dónde está”, dice la madre.





A Verónica le enviaron tres posibles coordenadas de la ubicación de su hijo, pero ninguna ha servido para ubicarlo. El Grupo de Búsqueda y Rescate Voluntario de Migrantes “Paralelo 31” en Arizona, también recibió la información.





"Lo insólito es que me mandan tres ubicaciones. No está en ninguna de esas tres ubicaciones. La Patrulla Fronteriza no tiene ningún reporte de haber encontrado a una persona en esa área en todos esos días", reconoce Verónica.



La madre, quien vive en Georgia, no confía en la versión de que su hijo desapareció en la frontera, pues afirma que él estaba preparado para el cruce.



La televisión de ese país habló con Luis Enrique López, líder de “Paralelo 31”, sobre lo que se sabe de la desaparición y búsquedas de Juan.



“El viernes yo fui a la última coordenada que me mandó su mamá…Al llegar ahí, resulta ser que es Cabeza Prieta, un parque nacional. No puede uno andar en moto en los terrenos”, explicó López, quien agregó que debido a la dificultad del área no pudo recorrer todas las coordenadas.



El grupo “Paralelo 31” organizó una nueva búsqueda de Juan para este sábado en las coordenadas que faltaron y en el área para tratar de dar con el hispano.

