La historia del joven de 16 años que apuñaló a su compañera embarazada

La madre de Breana Rouhselang, una adolescente de 17 años que estaba embarazada de 6 meses y vivía en el condado de St. Joseph (Indiana, Estados Unidos), llamó a la policía en la madrugada del 9 de diciembre –alrededor de las 4:30 a.m.- para reportar que su hija estaba desaparecida.



Según el informe de la Fiscalía del condado sobre el caso, la señora les contó a los agentes que su hija había quedado de verse con Aaron Trejo, un joven de 16 años y presunto padre del bebé en camino, en la noche del 8 de diciembre. Ambos asistían a la secundaria Mishawaka: Trejo era integrante del equipo de fútbol americano y Breana una porrista, según relata CNN.

Al no tener noticia del paradero de Breana, la madre buscó a Trejo para preguntarle por su hija. El adolescente de 16 años le aseguró que la chica no se había presentado a la cita pactada en un callejón detrás de la casa de Rouhselang.



Fue en ese momento cuando la mujer acudió a la Policía, que buscó en el callejón y encontró sangre, unos lentes y un gorro. Las autoridades continuaron la investigación y dieron con el cuerpo de una chica que tenía la cabeza y la parte superior del torso cubierto con una bolsa negra de plástico. El cadáver estaba dentro de un contenedor de basura ubicado detrás de una pizzería, a una cuadra de donde vivía Breana.



Los agentes no pudieron confirmar en ese instante si se trataba de Breana, pero la ropa encajaba con la descripción de la madre. Luego la identidad se confirmó y Aaron Trejo pasó a ser el principal sospechoso del homicidio.

Captura de pantalla de la declaración juramentada en el caso de Aaron Trejo. Foto: Archivo particular

Los agentes confrontaron al joven, quien asistió con sus padres al interrogatorio. El detective Gery Mullins estuvo a cargo del cuestionario, quien le preguntó a Trejo por el paradero de Breana.



Aaron respondió que habían quedado de verse para hablar sobre cómo iba el embarazo. Sin embargo, el joven de 16 años sostuvo su versión en la que explicaba que la adolescente no se había presentado en el callejón.



“Esperé unos minutos, le envié un mensaje y como no respondía, me fui a casa”, dijo. Además, confesó que estaba al tanto del embarazo pero que ni él ni ella querían tener al bebé. Sin embargo, volvió a declarar que no sabía de su paradero.



Después de un receso en el interrogatorio, el detective a cargo presionó al joven y le aseguró que la evidencia que habían encontrado no iba a ser suficiente para sostener su versión de los hechos. “Sospechaba que Aaron tenía más para contar”, dice la declaración juramentada del agente.



Mullins le preguntó si habían peleado por el embarazo. “Sí”, respondió tranquilamene Aaron Trejo, y luego explicó que ella le había ocultado durante un tiempo el embarazo para no tener que practicarse un aborto.



“¿Qué hiciste el respecto?”, le preguntó el detective. “Actué… le quité la vida”. El confeso agresor detalló que utilizó un cuchillo que tomó de su casa y la apuñaló en el corazón. Luego tomó el arma y el celular de la víctima y los arrojó en un río. Aaron Trejo confesó que había planeado el asesinato una semana atrás y no se lo había contado a nadie.



La autopsia del cuerpo confirmó que Breana había muerto por varios apuñalamientos, estrangulada con una bufanda y que estaba embarazada. Trejo fue imputado con los cargos de homicidio y feticidio.



La noticia ha causado revuelo en los medios de comunicación de Estados Unidos por tratarse de un asesinato que involucra menores de edad. De hecho, medios de comunicación como el New York Times, ABC, CNN y Univisión han registrado el homicidio.



Según la cadena ABC, al joven se le acusará como adulto porque un estatuto en Indiana (el Estado donde se cometió el crimen) establece que los tribunales de menores no tienen jurisdicción sobre casos de asesinato que involucren acusados de 16 años o más.



ELTIEMPO.COM - APP

*Con información de la corte de St. Joseph