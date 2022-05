El presidente Joe Biden partió el jueves a Corea del Sur y Japón para ratificar el liderazgo de Estados Unidos en Asia, cuando la Casa Blanca está enfocada en Rusia y Europa y se teme una prueba nuclear de Corea del Norte durante su viaje.



El líder norcoreano Kim Jong Un habla durante una reunión del buró político.

Biden busca cimentar el peso de Estados Unidos en Asia, donde el creciente poder comercial y militar de China está socavando el dominio de Washington.



Sin descuidar las demandas de Europa, Biden se reunió justo antes de su partida con los líderes de Finlandia y Suecia para respaldar sus solicitudes de ingreso a la Otán, un cambio histórico en el distanciamiento de los países nórdicos a la organización de defensa, provocado por la invasión rusa de Ucrania a finales de febrero.



También eclipsando la primera visita de Biden a Asia como presidente está el temor de que el impredecible gobierno de Corea del Norte elija este momento para llamar la atención con un ensayo de sus misiles con capacidad nuclear, o incluso una explosión

de prueba.



A pesar del fuerte brote de covid-19 en Corea del Norte, los "preparativos para una

prueba nuclear de Pyongyang se han completado y solo se está buscando el momento adecuado", aseguró el legislador surcoreano Ha Tae-keung tras ser informado por la agencia de espionaje de Seúl.



La inteligencia estadounidense también afirma que existe una "posibilidad genuina"

de que el líder norcoreano, Kim Jong Un, pueda organizar esta "provocación" luego

de la llegada de Biden a Seúl el viernes por la noche, dijo un alto funcionario estadounidense.



Biden viajará a Japón desde Corea del Sur el domingo. Sostendrá conversaciones

con los gobernantes de ambos países, además de participar en Tokio en una cumbre regional del grupo Quad, que incluye a Australia, India, Japón y Estados Unidos.



En la primera etapa de la gira, visitará a las tropas estadounidenses y surcoreanas, pero no realizará el tradicional viaje presidencial a la frontera fortificada, conocida como DMZ, entre las dos Coreas, dijo la Casa Blanca.



Horas antes de la llegada de Biden, el recién elegido presidente de Corea del Sur, muy proestadounidense, Yoon Suk-yeol, tuiteó:



"Una montaña muestra su camino hacia la cumbre para quienes la buscan. Confío en que la alianza entre la República de Corea y Estados Unidos que busca defender los valores de la democracia y los derechos humanos solo crecerá en el futuro".

Una foto oficial de la agencia estatal de Corea del Norte muestra el nuevo sistema de misiles.

¿Lecciones de Taiwán?

El asesor de seguridad nacional de EE. UU. Jake Sullivan.

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que Biden va a Asia con "el viento a favor" por el liderazgo de Estados Unidos en la respuesta a la invasión de Ucrania ordenada por el presidente ruso, Vladimir Putin.



El alto costo militar, diplomático y económico impuesto a Rusia es visto en Washington como una advertencia para China, dadas las ambiciones declaradas de Pekín de obtener el control de Taiwán, bajo gobierno democrático, incluso si eso supone ir a la guerra.



A principios de este mes, el director de la CIA, William Burns, dijo que Pekín estaba observando "con atención".



"Creo que les ha llamado la atención la forma en que, en particular, la alianza transatlántica se ha unido para imponer costos económicos a Rusia como resultado de esa agresión", dijo.



Sullivan dijo que Washington no busca enfrentarse a China en el viaje, sino utilizar la diplomacia para mostrar que Occidente y sus socios asiáticos no serán divididos ni debilitados. Destacó la cooperación de Corea del Sur y Japón, entre otros, en el régimen de sanciones contra Rusia liderado por las potencias europeas y Estados Unidos.



También se refirió al papel del Reino Unido en la recién creada asociación de seguridad AUKUS. Este "poderoso mensaje" será "escuchado en Pekín", dijo Sullivan.

El comodín norcoreano

Kim Jong Un, líder norcoreano, dirigiendo actividades militares el 24 de marzo de 2022.

Funcionarios estadounidenses dicen que el programa de armas nucleares de Corea del Norte es un comodín en el viaje.



Según Sullivan, es posible que Corea del Norte, que desafió las sanciones de la ONU al realizar una serie de pruebas de misiles con capacidad nuclear este año, pudiera usar la visita de Biden para hacer ruido de sables.



Esto podría significar "más pruebas de misiles, pruebas de misiles de largo alcance o una prueba nuclear, o francamente ambas, en los días previos, durante o después del viaje del presidente", dijo.



En respuesta, la administración Biden está preparada para "hacer ajustes tanto a corto como a largo plazo en nuestra postura militar", apuntó.



Sullivan señaló que la situación estaba siendo "estrechamente" coordinada con Corea del Sur y Japón y apuntó que también había hablado sobre el tema con su homólogo chino el miércoles.







REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

