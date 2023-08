Jennifer Barlow, una modelo estadounidense residente de Atlanta, en Georgia, visitó las Bahamas en sus vacaciones. Al regresar del viaje comenzó a sentir molestias en su rodilla. La mujer pensaba que se trataba de un esguince, pues notó una inflamación en la zona.



“Estaba tan inflamada que mi rodilla tenía al menos tres veces el tamaño normal. Fue realmente aterrador”, dijo Barlow, al medio Today.

La realidad de su condición la conoció luego de que colapsara en la cocina de su casa y su hermano la encontrara. Al llevarla al hospital, los médicos reportaron que se trataba de una bacteria come carne.



De acuerdo con información de The New York Post, Barlow había sufrido un shock séptico y mostraba signos de insuficiencia renal y hepática, necesitaba una máquina para ayudarla a respirar y medicamentos para mantenerla estable.



La infección se atribuye a una bacteria letal que provoca fascitis necrotizante, condición que destruye el tejido debajo de la piel, causada por el estreptococo del grupo a. No obstante, los médicos no pudieron determinar cómo o cuándo fue contraída la bacteria.



La modelo permaneció en coma durante 10 días y tuvo 12 operaciones para remover los tejidos muertos. Fue tratada con antibiótico, pero dada la gravedad de la situación, a los tres meses del incidente, tuvo que someterse a un proceso de amputación en su pierna izquierda.

En su cuenta de Instagram, Barlow realizó una publicación en la que comentó cómo ha sido su proceso de recuperación, en el que lleva ya cinco meses.



"Esta es la razón por la que he estado tan silenciosa en los últimos cinco meses. No había querido publicar sobre la rara infección con la que estoy batallando porque quería concentrarme en sobrevivir. Necesitaba espacio para pelear y sanar", expresó la modelo.



La familia de Barlow abrió una recolección de fondos para ayudas de su recuperación. La meta que tiene para reunir es de 52 mil dólares, de los cuales lleva más de 38 mil.

"Es muy raro que alguien sobreviva a la fascitis necrotizante y tenemos la gran suerte de que todavía salga viva de esto.", se lee en la publicación en GoFundMe.



El dinero recolectado será para "ayudar a Jennifer con sus gastos médicos, costo de la prótesis, rehabilitación y todos los cambios necesarios para adaptarse a su nueva discapacidad".



