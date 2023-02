'Bella' y 'Fin' son dos monos tamarino bigotudo o tamarino emperador del Zoológico de Dallas (Texas), que la semana pasada "desaparecieron" de su hábitat. Los cuidadores de los monos y los administradores de la colección de animales reportaron ante las autoridades el extravío de los primates luego de que no los encontraron por ninguna parte.

Conforme a lo reportado por la agencia EFE, lo que los encargados del cuidado de los monos, de la especie Saguinus imperator, nunca imaginaron es que los primates estaban a unas 14 millas, en una iglesia vacía de la ciudad de Lancaster, en el condado de Dallas.

Las autoridades habían ofrecido una recompensa de 25.000 dólares por información que llevara a la recuperación de los monos que también son conocidos como tití.



Por este hecho, la policía arrestó a un hombre sospechoso del secuestro de los dos monos. Esta persona fue identificada como David Irvin, de 24 años, y las autoridades lo arrestaron la noche del jueves pasado cuando recibió información de que él estaba en el Acuario de Dallas, cerca de las exhibiciones de animales.



La policía de Dallas divulgó una fotografía en la que aparecía un hombre joven, con calzado deportivo, pantalón negro y chaqueta oscura con capucha mientras paseaba por el parque de 43 hectáreas (106 acres).



Irvin, quien ahora encara seis cargos de maltrato de animales, quedó detenido en la cárcel de Dallas.



Según las autoridades del zoológico, los dos primates perdieron algo de peso durante la aventura, pero no mostraban señales de lesiones, y ahora permanecen en cuarentena.



El Zoológico de Dallas, establecido en 1888, es el parque zoológico más antiguo y extenso en Texas, y alberga a más de 2.000 animales que representan 406 especies.



*Con información de EFE

