¿A cuántos migrantes les dan el asilo con la app CBP One? Esto dice el organismo

La implementación de la aplicación móvil CBP One es un esfuerzo por mejorar la eficiencia en la gestión de migrantes en los puertos de entrada por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. Sin embargo, la cantidad de migrantes a los que se les otorga asilo a través de esta aplicación varía según los recursos disponibles y la infraestructura existente en cada puerto.

La aplicación CBP One, lanzada en 2020, sirve como un portal único para una variedad de servicios proporcionados por la CBP. A través de preguntas guiadas, la aplicación dirige a cada usuario a los servicios apropiados según sus necesidades. El enfoque es mejorar la seguridad de las fronteras del país, al tiempo que se facilita el comercio y los viajes legítimos.

Una de las características clave de CBP One es la capacidad de programar citas y realizar presentaciones en los puertos de entrada terrestres. Los no ciudadanos sin autorización previa para ingresar a Estados Unidos son alentados a utilizar la aplicación para solicitar una cita y presentarse en un puerto de entrada.

El número de no ciudadanos que pueden ser procesados a través de la aplicación CBP One varía según el puerto y la disponibilidad de recursos. Las citas están disponibles con 21 días de anticipación. Los puertos, en la medida de lo operativamente posible, pueden utilizar carriles dedicados para diferentes tipos de documentos de viaje o para aquellos sin documentos. También pueden contar con carriles específicos para aquellos con citas programadas mediante CBP One.

Cómo funciona la aplicación CBP One

La aplicación se encuentra disponible para su descarga gratuita en las tiendas de aplicaciones de Apple y Google Play. Entre las funciones iniciales se encontraba la solicitud de citas de inspección para corredores, transportistas y agentes de carga, así como la entrada I-94 para viajeros. Desde entonces, CBP ha continuado agregando nuevas capacidades a CBP One.

Foto: CBP

La privacidad es una preocupación fundamental, y CBP ha realizado una evaluación de impacto de privacidad de CBP One, la cual está disponible en la página de la Aplicación Móvil CBP One del Departamento de Seguridad Nacional. Para los no ciudadanos ubicados en el centro o norte de México que buscan viajar a Estados Unidos, la aplicación CBP One ofrece la posibilidad de enviar información con anticipación y programar una cita en determinados puertos de entrada del suroeste, incluyendo Nogales (Arizona), Brownsville, Eagle Pass, Hidalgo, Laredo y El Paso (Texas), así como Calexico y San Ysidro (California).

CBP no adjudica reclamaciones de asilo. Al llegar a un puerto de entrada, los oficiales de CBP inspeccionan y evalúan a cada individuo para determinar la disposición de procesamiento adecuada. Aquellos que expresan temor de persecución, tortura o retorno a su país, o indican la intención de solicitar asilo, son referidos a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. para una entrevista de miedo creíble.

Aunque CBP One proporciona una herramienta valiosa para programar citas y facilitar el proceso en los puertos de entrada, es esencial que los migrantes estén informados sobre sus derechos y busquen asesoramiento legal cuando sea necesario. La aplicación no influye directamente en la adjudicación del asilo, un proceso que sigue estando bajo la jurisdicción de otras agencias y jueces de inmigración.