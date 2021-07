El 99 % de muertos por covid-19 en EE. UU. no estaban vacunados

El principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, Anthony Fauci, llamó a la población a dejar las "diferencias" y vacunarse para evitar muertes "prevenibles".



Fauci lamentó que cerca del 99,2 por ciento de las personas que murieron en las últimas semanas a causa del virus no estaban vacunadas. "Ninguna vacuna es perfecta, pero cuando hablas de la posibilidad de evitar la hospitalización y la muerte, es realmente triste y trágico que la mayoría de ellas sean evitables y prevenibles", afirmó.

"Estamos lidiando con una situación histórica con esta pandemia y tenemos las herramientas para contrarrestarla", declaró el funcionario a la cadena NBC.



"Dejemos de lado todas esas diferencias y comprendamos que el enemigo común es el virus", agregó. Una encuesta difundida por el diario The Washington Post y la cadena ABC News reveló que entre los que aún no se han inmunizado, un 74 por ciento consideró "improbable" que reciba una inyección.



Consultado sobre la variante delta, el experto advirtió que "claramente es más transmisible" y señaló que "parece ser más letal", en cuanto a su gravedad, ya que es más probable que los contagiados requieran hospitalización o, en algunos casos, se expongan a la muerte.



Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) estiman que la variante delta, detectada primero en India, representa actualmente el 25 % de los nuevos casos de la covid-19 en el país, que ya superó las 600.000 muertes por este virus.



El coordinador para la covid-19 de la Casa Blanca, Jeff Zients, indicó que dos de cada tres estadounidenses adultos, mayores de 18 años, han recibido al menos su primera dosis de la vacuna. "Si está vacunado, está protegido y si no está vacunado, no está protegido. Y eso es particularmente importante para todos, incluidos los jóvenes, a la luz de la variante delta", afirmó.



Las cifras de los CDC señalan que un 47,3 % de la población (156,9 millones de personas) está completamente vacunado y un 54,9 % (182,1 millones) ha recibido ya la primera dosis. Esos porcentajes se elevan a 58,1 % con vacunación completa entre la población mayor de 18 años y a 67 % con una inyección.



EFE