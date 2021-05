50 años después, se descubrió que asesino de menor fue un sacerdote

El 15 de abril de 1972 fue hallado el cuerpo sin vida de un menor, de 13 años, flotando en el río Connecticut, en Chicopee (EE. UU.). La víctima era Danny Croteau.



Desde ese entonces su caso estuvo abierto.

Este lunes 24 de mayo, después de un poco más de 49 años, por fin el nombre del asesino de Danny salió a la luz: Richard Lavigne. Se trata de un hombre que se desempeñó como sacerdote de la Iglesia Católica y era muy cercano a la familia del niño.



(Lea también: El sacerdote que logró mediar entre el Esmad y estudiantes en la UIS).



En un comunicado emitido por la Oficina Fiscal de Hampden, se informó que el pasado 21 de mayo “los detectives de la Policía del Estado de Massachusetts asignados a la Oficina del Fiscal de Condado de Hampden fueron autorizados para presentar el caso contra Richard Lavigne a un magistrado con el fin de obtener una orden de arresto por el asesinato de Danny Croteau”.



Sin embargo, se llevaron una gran sorpresa porque el hombre falleció ese mismo día en el hospital de Greenfield, en Springfield, Estados Unidos.

El fiscal Anthony D. Gulluni dijo qu los padres del menor solo querían respuestas y que: “Si bien no llegaron a tiempo para que las escucharan, espero que las respuestas proporcionadas hoy sean útiles para el resto de la familia de Danny que ha sufrido durante tanto tiempo".

El crimen

Richard R. Lavigne fue sacerdote de la parroquia Saint Mary, en Springfield. Era tanta la confianza que la pareja le tenía al hombre que permitió que sus cinco hijos se fueran de viaje con él en repetidas ocasiones.



Pese a ello, los investigadores empezaron a sospechar de Lavigne, pues no había congruencia en su relato acerca de la última vez que vio al menor con vida.

Facebook Twitter Linkedin

El menor asistía a la escuela Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Foto: Oficina del Fiscal de Hampden

Cuando Danny fue encontrado muerto vestía la ropa con la que fue a su escuela el día anterior. En la escena del crimen había piedras salpicadas de sangre.



En ese entonces no fue posible tener una prueba exitosa de ADN, debido a que el equipo investigador no contaba con la tecnología necesaria. Sin embargo, nunca se rindieron y este año realizaron más análisis.



“Si bien este proceso brindó momentos de esperanza, en última instancia, además de confirmar que la sangre de Danny estaba presente en las piedras, la información resultante no proporcionó evidencia adicional significativa a los investigadores”, se lee en el comunicado.



Entre 2004 y 2005 una misteriosa carta fue materia de investigación. En el documento, que supuestamente le fue entregado al ex sacerdote, el autor admitía haber asesinado a Danny.



No obstante, los investigadores contrataron a un equipo experto en lingüística para analizar la letra y concluyeron que no podían descartar a Lavigne como posible autor. Además, se les hizo raro que no reportara que tenía la carta en sus manos.



El ex sacerdote continuó en la mira de las autoridades y surgieron varias acusaciones de delitos sexuales en su contra por parte de otras personas.



‘CNN’ compartió las declaraciones de Mark Dupont, un portavoz de la Diócesis de Springfield (EE. UU.), quien aseguró que el sacerdote fue destituido de la Iglesia Católica en 2004 tras recibir numerosas denuncias sexuales.

¿Cómo concluyó la investigación?

Durante varios días de abril y hasta el 4 de mayo de este año, Lavigne fue interrogado por las autoridades.



Los audios con sus declaraciones también fueron compartidos por la Fiscalía, en ellos el detective le preguntó: “¿Por qué lo golpeó en el río? ¿Qué hacía usted allí?”, a lo que él respondió que “no recuerdo haberlo golpeado”.

If there is a Hell Richard Lavigne belongs there. pic.twitter.com/esvL6Gvc0B — All Outdoors With Joe (@outdoors_joe) May 25, 2021

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).



Luego, fue interrogado acerca de en qué circunstancias encontró el cuerpo del menor de edad y qué hizo cuando lo vio. El ex sacerdote solo respondió: “Lo vi flotando”.



Aunque no admitió el crimen, la Fiscalía aseguró que “hizo varias declaraciones para indicar que fue la última persona que vio a Danny Croteau con vida, que lo llevó a la orilla del río el 14 de abril de 1972, que lo agredió físicamente allí y luego de dejarlo allí y regresar al poco tiempo vio a Danny flotando boca abajo en el río”.



Con la muerte de Richard R. Lavigne concluyó el caso y nadie pagará con su libertad. Sin embargo, ya no existe la incertidumbre en torno a la muerte del pequeño Danny.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO