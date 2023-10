El secreto para pasar por un aeropuerto de Estados Unidos más rápido y sin detenciones

Viajar a Estados Unidos tiene sus complicaciones, empezando por el trámite de la visa, proceso que, debido a la pandemia por Covid-19, puede tardar más de un año. Pero una vez que se llega al país norteamericano también hay que enfrentar filtros de seguridad para que a una persona le permitan el acceso. Si entra por aire, en el aeropuerto le revisarán ciertas cosas, así que si quiere evitarse esos minutos u horas de inspección es mejor que evite lo siguiente.

EE. UU. es uno de los países que más viajeros recibe en todo el mundo. De acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, es la tercera nación más visitada, solo detrás de Francia y España. Por lo tanto, es recomendable seguir algunas de los consejos de la Administración de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos, (TSA, por sus siglas en inglés) para evitar contratiempos.

Además de evitar llevar en el equipaje de mano artículos peligrosos y seguir todos los lineamientos, como no cargar con líquidos de más de 100 mililitros, la vestimenta también puede jugar un papel importante para alguien que desee salir de la central aeroportuaria lo más pronto posible y sin inconvenientes.

Consejos para facilitar el paso por un aeropuerto de EE. UU.

De acuerdo con un artículo publicado por la TSA, cuando elija el atuendo para viajar, hay que considerar que en el aeropuerto le pedirán que se quite los zapatos para pasar por el área de revisión, por lo que lo mejor es que porte un calzado fácil de quitar y poner.

Una de las dudas más comunes es si es posible portar joyas o lo mejor es dejarlas en casa. Según la TSA, no hay ningún problema si los viajeros utilizan joyería; pueden dejársela y los sensores de seguridad no tendrían por qué sonar. Eso sí, aquellos accesorios que podrían pasar por un arma o que se vean sospechosos deberán ser inspeccionados, por lo que si no quiere perder tiempo, lo mejor es que los evite.

El programa para agilizar el paso por un aeropuerto de Estados Unidos



Aquellos que quieran ahorrar tiempo y pasar lo más rápido posible por la revisión en el aeropuerto, pueden inscribirse al programa TSA PreCheck. Para ello es necesario realizar una aplicación en línea a través de un proveedor autorizado, después acudir a una cita para la toma de huellas digitales, fotografía, entrega de documento y pago. Los costos de inscripción varían según el proveedor, pero son de entre US$78 y US$85

Si se autoriza el permiso, se entregará un número de viajero conocido o KTN por sus siglas en inglés, que deberá agregarse a la reservación de boletos de avión. Con esta opción se obtienen beneficios como esperar menos de 10 minutos en la fila del aeropuerto gracias a un control de seguridad más fluido que no implicará quitarse los zapatos o presentar la computadora portátil.