A lo largo del año fiscal 2022, Estados Unidos arrestó a por lo menos 25 “terroristas” colombianos que intentaban ingresar al país de manera ilegal a través de la frontera sur.



Eso de acuerdo con un informe del diario Washington Examiner citando datos del Departamento de Seguridad Interna (DSI) que les fue filtrada.



Esta semana el DSI junto a la patrulla fronteriza publicaron los datos oficiales de las detenciones en la frontera durante el mes de agosto y el acumulado de arrestos en lo que va del año fiscal, que finaliza este 30 de septiembre.



Las estadísticas también incluían el número de arrestos de personas que están incluidas en el ‘Terrorist Screening Dataset’ (TSDS por su sigla en inglés) o “lista de terroristas”, que incluye los nombres de individuos que son miembros o tienen nexos con organizaciones terroristas a nivel mundial.



En total, el DSI mencionó el arresto de 78 personas que aparecían en el TSDS pero sin indicar sus nacionalidades. Sin embargo, en los documentos obtenidos por el Examiner se identifica a 25 de los 27 “terroristas” arrestados en los primeros seis meses del año como colombianos.



Los 78 arrestos de personas vinculadas con terrorismo es de por sí un número desproporcionadamente alto en comparación con año anteriores. Para ponerlo en contexto: en el 2021 fueron detenidos solo 15; en el 2020, tres; en el 2019, ninguno y en el 2018, seis individuos.

Pero es posible que algunas de estas personas tuvieran nexos con las Farc -desmovilizadas- o con grupos que ya fueron eliminados de la lista de organizaciones terroristas FACEBOOK

Las cifras fueron usadas por los republicanos para elevar sus críticas contra el presidente Joe Biden por el manejo de la seguridad fronteriza, justo cuando se acaba de anunciar un número récord de arresto de ilegales en esta frontera, más de 2 millones en los 11 meses que van del año fiscal.



Marco Rubio, senador de la Florida, dijo que el número de terroristas que se han colado al país es probablemente más alto e incluso insinuó que quizá es una estrategia deliberada de otros países para infiltrar a Estados Unidos y hacerle daño desde adentro.



“Si usted es un terrorista pues no se entrega a las autoridades así que ese número de 78 es solo una pequeña muestra de gente que tiene nexos con organizaciones terroristas de Oriente Próximo, pero también de este hemisferio. Hay gente del Eln y las Farc, dos grupos comunistas y narcoterroristas que operan en Colombia y Venezuela, también vinculada con esto. De hecho, creo que es el grupo de terroristas más grande que hemos detenido”, dijo Rubio.



Según el Senador, “lo que no sabemos, y debemos averiguar es si aquí hay una estrategia. ¿Está Venezuela u otros países mandando deliberadamente a estas personas para que hagan daño en Estados Unidos? No sabemos, pero creemos que puede ser así”.

El senador Marco Rubio ha sido un duro crítico de estas cifras que se conocieron. Foto: EFE

Aún sin tener respuestas concretas hay otras explicaciones posibles para el alto número de colombianos vinculados con terrorismo arrestados este año en la frontera sur.



Una de ella es que coincide con el número récord de migrantes colombianos que ha comenzado a emigrar ilegalmente hacia Estados Unidos en los meses recientes.



De acuerdo con las cifras del DSI y la Patrulla fronteriza, en lo que va del año fiscal 2022 han sido arrestados más de 116.000 colombianos en la frontera, comparado con los 10.000 detenidos del 2021 y menos de 3.000 en el 2020.



Es decir, desde el 2020 a la fecha se ha registrado un incremento de más del 4000 por ciento. Por lo tanto, la probabilidad de que entre esos 116.000 aparezcan ahora 25 personas que estaban en la lista de terroristas es muy viable.



Lo otro, sostiene Alex Nowrasteh, del Instituto Cato, es que estén en la lista por error.

En la actualidad hay tres grupos colombianos que están en la lista de organizaciones terroristas de Estados Unidos: Segunda Marquetalia, las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (Farc-Ep) y el Eln.

En el último año, más de 2 millones de personas han sido detenidas intentando cruzar por la frontera sur de Estados Unidos. Foto: EFE / Schneyder Mendoza

Las primeras dos fueron incluidas a finales del año pasado en reemplazo de las Farc, luego que se determinara que este grupo ya se había desmovilizado como parte del proceso de paz.



Y, en teoría, solo personas que tengan nexos con estos grupos deberían figurar como en el TSDS.



“Pero es posible que algunas de estas personas tuvieran nexos con las Farc -desmovilizadas- o con las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, grupos que ya fueron eliminados de la lista de organizaciones terroristas, pero sus nombres aún aparecen en el TSDS por que no han sido purgados del sistema”, le dijo Nowrasteh al diario Examiner.



En todo caso se trata de un nuevo desarrollo que vuelve a poner el nombre de Colombia en el ojo del huracán y que podrían complicar las relaciones con el nuevo gobierno de Gustavo Petro.



SERGIO GÓMEZ MASERI

CORRESPONSAL DE EL TIEMPO

WASHINGTON

