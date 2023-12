Gaza, Ucrania y discusión con China: 2023, un año crítico para la diplomacia de EE. UU.

El estallido del conflicto de Gaza y el controvertido apoyo de Estados Unidos a la ofensiva de Israel han hecho de 2023 un 'annus horribilis' para la política exterior de la Administración de Joe Biden, que tampoco ha logrado avances en una guerra en Ucrania estancada casi dos años después.

El frente que más se ha movido en la política exterior de Washington es el del conflicto entre Israel y Hamás en Gaza. Días después de que la Casa Blanca dijo que Oriente Medio no había estado tan tranquilo en dos décadas, Hamás atacó a Israel el 7 de octubre matando a 1.200 personas y secuestrando a más de 240, lo que propició una enorme ofensiva israelí en Gaza que se ha cobrado la vida de más de 20.000 palestinos.



Escudado en la histórica alianza entre Estados Unidos e Israel, Joe Biden viajó rápidamente a Tel Aviv para mostrar su apoyo inquebrantable a Israel y ahuyentar a Irán de entrar en el conflicto. Su secretario de Estado, Antony Blinken, también ha viajado varias veces al país hebreo, al igual que su secretario de Defensa, Lloyd Austin.



Pero la indignación de los países árabes aliados de Washington y las críticas de dentro de su propia Administración forzaron a Biden a matizar su postura y a presionar a Israel para que reduzca las muertes de civiles en los bombardeos de Gaza.



Palestinos toman el control de un carro de combate israelí tras cruzar la valla fronteriza con Israel desde Jan Yunis, el 7 de octubre. Foto: AFP

Justamente esta semana, el secretario Blinken aseguró que la campaña de Israel para erradicar a Hamás de la Franja de Gaza debe pasar de un ataque militar a gran escala a una operación más precisa que reduzca el número de víctimas entre la población civil palestina.



El mismo Biden también afirmó hace unos días que Israel está perdiendo apoyos por sus bombardeos en la Franja, con miles de víctimas civiles.



Un análisis de la investigadora Carlota García, del Real Instituto Elcano, asegura que "el cambio de tono y de fondo se debe no sólo a la crisis humanitaria de Gaza, sino a un creciente contexto de denuncias mundiales de las acciones de Israel, además de una explosión de protestas en EE. UU.".



"Biden es consciente no sólo de lo polarizado que está su país, sino de lo polarizado que está el mundo. Los funcionarios estadounidenses también saben que no podrán conseguir más apoyo diplomático para Israel. Además, incluso los aliados europeos de EE. UU. están divididos sobre la guerra de Israel", dice la analista.



Pero esa moderación parece no estar dando frutos en la opinión pública en Estados Unidos. Una encuesta elaborada por el New York Times y la universidad privada Siena College reveló esta semana que el 57 % de los estadounidenses desaprueba la gestión del presidente Joe Biden en el conflicto entre Israel y Hamás.



El sondeo, hecho con una muestra de 1.016 personas, señala además que casi tres cuartas partes de los jóvenes estadounidenses entre 18 y 29 años están en contra del papel que ejerce Joe Biden en el conflicto israelí-palestino, en línea con recientes informes que hablan de una brecha entre generaciones en cuanto a la política para con Israel.



Además, el 46 % de los encuestados cree que el expresidente y virtual candidato republicano Donald Trump haría "un buen trabajo" en el conflicto, frente al 38 % que apuesta por Biden. Por lo que el actual presidente estaría perdiendo terreno frente a su probable oponente en las próximas elecciones presidenciales.

Edificios destruidos por los ataques aéreos israelíes en Gaza. Foto: AFP

Según la investigadora García, "hasta el ataque de Hamás, la Administración Biden había relegado Oriente Medio a un segundo plano, centrándose en su pivote hacia Asia y en responder a la invasión rusa de Ucrania. Ahora, Biden se enfrenta a un desafío que está mermando su apoyo político en casa y la unidad de los aliados de EE UU. en el extranjero, acentuando así las dudas ya existentes sobre la capacidad de liderazgo de esta administración e incluso de EE. UU. como potencia".

Además, un análisis del New York Times a inicios del conflicto advirtió que "algunos demócratas advirtieron que si Biden se vincula demasiado a Israel, se le culpará si muchos de los votantes del partido (demócrata) perciben que Israel respondió a Hamás con demasiada fuerza". Algo que parece estar comenzando a ocurrir.



Según la encuesta del diario citado, el 44 % de los encuestados considera que Israel debería detener su actividad militar, incluso si Hamás no libera a todos los prisioneros israelíes, mientras que el 39 % cree que el Estado judío debería seguir con su despliegue militar en Gaza hasta que todos los prisioneros sean liberados.



Ucrania: sin dinero para un conflicto estancado

Un segundo frente internacional sin avances para Washington es el de Ucrania. A punto de cumplirse los dos años desde el inicio de la invasión rusa, Estados Unidos es el mayor donante de armas a Ucrania, con más de 44.200 millones de dólares invertidos, pero los recursos aprobados por el Congreso se están agotando y el Pentágono necesita más.



Sin embargo, los republicanos, que tienen el control de la Cámara de Representantes, ven cada vez con más recelo seguir apoyando a Ucrania, cuya esperada contraofensiva no ha dado este año los resultados esperados y el conflicto permanece estancado.



Es por ello que, en un intento de evadir el veto conservador, Biden pidió en octubre al Congreso un paquete presupuestario en el que mezclaba la ayuda militar para Kiev con la destinada a Israel, pero todavía no ha logrado que sea aprobado.



Médicos de combate ucranianos. Foto: AFP

Y es que el gobierno Biden lo apostó todo por el apoyo a Ucrania y por la contraofensiva del Ejército de Kiev. Después de muchos meses de espera, tanto en Kiev como en Occidente, el Ejército ucraniano lanzó el 4 de junio la esperada contraofensiva en el frente sur con la vista puesta en el mar de Azov.



Pero era demasiado tarde como se demostró después, ya que a las tropas rusas les dio tiempo a preparar una línea de defensa casi impenetrable compuesta por fortificaciones e intransitables campos de minas.



Los ucranianos lograron tomar algunas valiosas localidades y unos 500 kilómetros cuadrados de territorio, pero perdieron muchos hombres y equipos occidentales en el camino y nunca tuvieron a tiro de cañón Melitópol, principal bastión enemigo en la región de Zaporiyia.



Para deshacer las trabas, el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, Valeri Zaluzhni, cree necesario que los aliados doten a Kiev de una superioridad tecnológica clara sobre el enemigo, algo que por el momento está lejos de producirse. Pues justamente Kiev se enfrenta al hecho de que su principal suministrador de armamento le deje indefensa ante la maquinaria de guerra rusa.



Por eso, después de que los republicanos frenaron la aprobación de la partida de 61.400 millones de euros propuesta por la Casa Blanca, Zelenski viajó en diciembre a Washington a invitación del presidente, Joe Biden, aunque no fue capaz de desencallar dicha asistencia.

Soldado ucraniano durante combates con el Ejército ruso. Foto: EFE/EPA/OLEG PETRASYUK

China: del globo espía a la distensión

La política internacional de Washington también se tambaleó con Pekín. La relación con China, país al que Washington considera su mayor amenaza, vivió en febrero un capítulo de máxima tensión cuando Estados Unidos derribó un supuesto globo espía y acusó al gigante asiático de haberlo enviado, algo que Pekín siempre negó.



Ambas potencias tuvieron que dedicar buena parte del año a intentar reparar su relación y en junio el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, hizo finalmente el viaje a Pekín que había pospuesto por la crisis del globo.



El momento cumbre del acercamiento entre Estados Unidos y China llegó en noviembre en San Francisco cuando Biden se reunió con su homólogo Xi Jinping, con quien acordó restablecer la comunicación entre las Fuerzas Armadas de los dos países.



Material recuperado en el Océano Atlántico del globo espía chino derribado el 4 de febrero. Foto: AFP

Fentanilo agrieta la relación con México

Este año, la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de seguridad y combate al narcotráfico también entró en crisis en marzo cuando cuatro estadounidenses fueron secuestrados y dos de ellos asesinados en Tamaulipas, un estado mexicano con fuerte presencia del crimen organizado.



La Casa Blanca redobló la presión sobre el Gobierno mexicano para que frenara el tráfico de fentanilo, una droga sintética que ha provocado la mayor crisis de opioides en Estados Unidos, mientras la oposición republicana fue más allá y propuso invadir México para eliminar a los cárteles.



La cooperación pareció encauzarse en septiembre cuando México extraditó a Estados Unidos a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán. En noviembre en San Francisco, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió ante Biden a combatir el fentanilo tras meses negando que este fuera un problema de México. La migración también ha enfrentado a ambos gobiernos, cuya relación es clave si se tiene en cuenta que comparten una frontera de más de 3.000 kilómetros.

Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden. Foto: AFP

Venezuela y el acercamiento con condiciones

Caracas fue otro frente polémico para Washington. Estados Unidos anunció por sorpresa en octubre el levantamiento de sanciones petroleras sobre Venezuela y esta semana liberó a Alex Saab, el presunto testaferro del presidente venezolano, Nicolás Maduro, dentro de un intercambio de prisioneros.



Este supuso el mayor gesto de acercamiento con el Gobierno de Maduro tras años con las relaciones totalmente rotas entre Washington y Caracas.



Sin embargo, la Administración de Biden ha amenazado con imponer de nuevo sanciones si Maduro incumple la hoja de ruta pactada con la oposición para unas elecciones democráticas y se impide participar a la candidata opositora María Corina Machado, actualmente inhabilitada.



Facebook Twitter Linkedin

Saab fue recibido por Maduro en Miraflores. Foto: EFE/MIGUEL GUTIÉRREZ

Pero las medidas de Biden con Caracas han sido fuertemente criticadas dentro del país. Esta semana, por ejemplo, congresistas republicanos por Florida y líderes del exilio venezolano repudiaron la liberación de Saab.



El senador por Florida Marco Rubio calificó de "vergüenza" la liberación y alertó sobre el riesgo de un "efecto llamada" a otros dictadores. "Desafortunadamente, este intercambio sólo incentiva a los dictadores a que secuestren más norteamericanos", señaló el senador republicano en un comunicado.



"Un enfoque de solo otorgar concesiones a un narco-dictador, cuya única aspiración es mantener su control ilegal en el poder, está condenado al fracaso y debilita la política exterior de EE. UU.", agregó el senador.



"Hoy presenciamos la última demostración de la política de apaciguamiento de la Administración Biden hacia el régimen antiamericano y narcotraficante de Maduro. Indignante y peligroso, pero no sorprendente", señaló a su turno el congresista por Florida Mario Díaz-Balart en una publicación en X (antes Twitter).



Lo cierto es que, con unas elecciones a la vuelta, Biden seguirá enfrentando serios retos de política exterior que podrían terminar moldeando el resultado de las presidenciales en 2024.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con agencias