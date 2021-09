‘No podemos pasar otras dos décadas en una guerra que no va a cambiar’

Usted critica la participación de EE. UU. en Irak y dice que fue equivocada. Pero, ¿si se repitiera la historia se volvería a enlistar, teniendo en cuenta que en el país el servicio militar es voluntario?



Si soy llamado para proteger a mi familia y a mi país frente a algo que nos pone en peligro y a nuestra forma de vida, claro. Pero como país debemos decidir cuáles son las guerras que son de nuestro interés y en servicio de la democracia, porque no todo el mundo necesita que EE. UU. este metido. Lo que debemos mirar es qué conflictos nos afectan de manera directa o a nuestros aliados.



Muchas personas creen que la intervención en Afganistán fue exitosa porque no se han vuelto a presentar ataques terroristas contra EE. UU. y esos grupos iniciales fueron derrotados. ¿Lo ve así?



Creo que hay cosas buenas que salieron de la guerra de Afganistán. Pero al mismo tiempo no podemos quedarnos otros 20 años. Si ellos no quieren pelear por su futuro nosotros como país no podemos pelear por ellos.



Por eso admiramos la historia de Colombia. La razón por la cual Colombia se encuentra donde está hoy es porque los colombianos querían pelear por su futuro y nosotros les prestamos asistencia. Eso no es lo que pasa en Afganistán (...). Además, era un conflicto que generaba una distracción permanente de otros objetivos de seguridad nacional. Por eso era importante salir de allí. Ojalá logren la paz, pero si no la quieren nosotros no debemos estar allí.



En ese sentido, ¿para usted lo esencial en la decisión de intervenir en un conflicto es la voluntad de cambio que exista en ese país y que la presencia de EE. UU. sea bienvenida por la mayoría?



Por supuesto. Pero el hecho de que las personas quieran la presencia de EE. UU. tampoco quiere decir que debamos estar. La historia de EE. UU. cambiando gobiernos no es algo que se deba repetir. Si hay un país que requiere de nuestra asistencia y hay razones legítimas y los asiste la ley, entonces podemos ayudar. Pero eso no implica una intervención. Podemos asistir de muchas maneras, podemos fortalecer la sociedad civil y la respuesta no puede ser siempre usar las fuerzas armadas.



¿Qué opina de la doctrina del ataque preventivo, que surgió en esa misma época, y bajo la cual su país se reservaba el derecho de atacar primero a otro si sentía que su seguridad estaba en riesgo?



Cada país tiene ese derecho y debe proteger a su ciudadanía, sus intereses y su territorio.