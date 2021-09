11S: así fue el caos que se vivió en el Pentágono, en Washington

A los pocos minutos llegó la confirmación de que un avión se había estrellado contra el edificio, hasta ese momento un símbolo del poderío económico estadounidense. Aunque la tesis inicial era la de un accidente, varios ya subrayaban lo extraño que un avión, así estuviera fuera de control, no pudiera esquivar el edificio más alto de toda la ciudad y hasta hacía poco, del mundo.



Esa tesis se vino al piso instantes después. A las 9:03 a.m., solo 16 minutos después, un segundo avión se precipitó contra la torre sur, a la altura del piso 80. Esa imagen, como millones de personas en el mundo, la vi en vivo y en directo. Y confirmaba el peor de los temores: que EE. UU. acaba de ser víctima de un atentado terrorista sin antecedentes en la historia.



Por unos breves instantes, olvidé por completo que Powell me esperaba en el Departamento de Estado. Pero una llamada a mi celular me lo recordó de inmediato. Era uno de los asesores de prensa del Secretario que informaba que la entrevista no solo estaba cancelada, sino que el funcionario ya no viajaría a Colombia, pues debía ponerse al frente de la crisis que se acababa de abrir.