La historia de los colombianos que murieron hace 20 años en el 11S

Hace 20 años en Estados Unidos, el 11 de septiembre de 2001, fallecieron más de 2.900 personas cuando 19 hombres de Al Qaeda secuestraron tres aviones comerciales y los estrellaron contra las Torres Gemelas, en Nueva York, y el Pentágono, a las afueras de Washington.



Para ese momento, millones de colombianos habían huido de la violencia perpetrada en Colombia y se encontraban viviendo en el exterior. De acuerdo con datos del Dane y la Cancillería, al inicio del siglo 1.392.508 connacionales residían permanentemente en varios países extranjeros, pero sobre todo en Estados Unidos.



Muchas de estas personas se encontraban viviendo en la potencia norteamericana para cumplir el llamado 'sueño americano'; no obstante, a 19 colombianos el terrorismo los alcanzó en su exilio y fallecieron en el atentado a las Torres Gemelas del World Trade Center.



Una de las víctimas fue Luis Eduardo Torres, de 31 años, quien había llegado a finales de los 80 a Nueva York con la meta de ingresar a la bosa de valores de Wall Street. El 10 de septiembre de 2001 Torres había comenzado un nuevo empleo como corredor en Cantor Fitzgerald. Las oficinas de la prestigiosa firma se encontraban en el WTC, por lo que, lastimosamente, en su segundo día de trabajo, su sueño terminó.



En esta foto de archivo, peatones al frente del río del Este, en Nueva York, miran cómo arden en llamas las Torres Gemelas. Foto: HENNY RAY ABRAMS / AFP

Otro colombiano que falleció durante la tragedia fue el caleño Víctor Hugo Paz, de 43 años, quien había llegado a Nueva York a mediados de los 90, huyendo de la violencia que había asesinado a su hermano en Colombia. El hombre trabajaba como chef de pastelería en uno de los restaurantes más famosos de la Gran Manzana, Windows on the World, ubicado en el piso 103 de una de las torres del World Trade Center.



Otro de los connacionales que trabajaba en el prestigioso restaurante junto a Víctor, era Wilder Alfredo Gómez, de 38 años, quien se desempeñaba desde hace cinco años como barman en ese lugar. El hombre, que viajó de Cali a la 'ciudad que nunca duerme' a comienzo de los 90, dejó cuatro hijos.



Jorge Luis Morón, de 39 años, dejó la ciudad de Barranquilla en 1993. Tres años después de vivir en Nueva York consiguió un trabajo como guardia de seguridad en el lobby de una de las Torres Gemelas. Morón estaba a punto de ser padre y de convertirse en ciudadano estadounidense.



La tragedia también impactó a la familia de Antonio Montoya, de 46 años, quien se había radicado con su esposa e hijo 20 años atrás en Boston, donde nacieron sus dos hijas menores. Trabajaba desde hacía 12 años en el hotel Boston Harbor, donde laboraba como amo de llaves. Por un error de reservación, el colombiano abordó el vuelo 11 de American Airlines, con destino a Los Ángeles, que se estrelló en los pisos 93 al 99 del World Trade Center 1 (Torre Norte). Su plan era visitar a su hermana en California, a quien no veía hacía años.



Este fue el momento del impacto del vuelo 175 en la Torre Sur. Foto: Seth McCallister / AFP

Sonia Ortiz había dejado Colombia en 1971 y a los dos años de llegar a Nueva York comenzó a trabajar como aseadora en el World Trade Center. La mujer, que vivía en Queens con su hija Alexa, llegó a operar el ascensor que comunicaba el lobby con el restaurante Windows on the World.



Otro de los colombianos que falleció en la tragedia fue Carlos Cortes Rodríguez, de 58 años, quien llegó a la ciudad que nunca duerme en 1967 para estudiar ingeniería civil en la Universidad de Nueva York. El 11 de septiembre se encontraba en su oficina del Washington Group International, ubicada en el piso 91 de la torre sur.



Anny Correa es el colombiano más joven que falleció durante los atentado. A sus 25 años estaba a punto de graduarse de contador en el Berkeley College y en julio había empezado a trabajar en el departamento contable de Marsh & Mclennan, cuya oficina se encontraba en el piso 98 de la torre sur.



Arcelia Castillo, de 49 años, también trabajaba junto a Correa en la firma de valores Marsh & Mclenna, en el WTC. La mujer, que tenía dos trabajos para sostener a sus dos hijos, había llegado a Estados Unidos desde muy joven. Siempre se esforzó por escalar laboralmente y darle una mejor vida a su familia, de hecho, en noviembre de 2001 habría recibido su grado de contadora.



Según la Comisión del 11-S, aproximadamente 16.000 personas se encontraban en el WTC al momento del atentado. Foto: AFP

El atentado también se llevó la vida de Milton Bustillo, de 37 años, quien trabajaba como técnico de computadores en Cantor Fitzgerald, firma de corretaje que ocupaba cinco pisos en la torre sur. El colombiano era padre de una niña de siete meses y se había casa hacia tan sólo tres.



Adriana, de 32 años, trabajaba en Carr Futures, cuya oficina estaba ubicada en el piso 92 de la torre norte. La colombiana era la primera profesional en su familia, tras graduarse de administración de empresas en la Universidad de Boston.



Alejandro Castaño Henao tenía 35 años cuando falleció en el WTC. El hijo de inmigrantes colombianos trabajaba en la empresa Empire Distribution, que aunque estaba ubicada en Carlstadt, Nueva Jersey, hacía reparto de suministros de oficina en las Torres Gemelas. Ese 11 de septiembre el hombre, que tenía un hijo de 14 años, hizo su última entrega.



Los otros siete connacionales que fallecieron en el atentado del 11 de septiembre fueron Pedro Francisco Checho, de 35 años, Sharon Cristina Millan, de 33, Rafael Humberto Santos, de 42, Hernando Salas, de 71, Gloria Nieves, de 48, Carlos Mario Muñoz, de 43, y Cesar Augusto Murillo, de 32.



