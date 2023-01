Desde el miércoles 4 de enero, las lluvias torrenciales en el estado de California causaron súbitas inundaciones, cierre de autopistas, derribo de árboles y han arrastrado a conductores y pasajeros. Este miércoles un potente ciclón con fuertes lluvias azotará a California, donde decenas de miles de personas recibieron órdenes de evacuación.



Las fuertes tormentas han causado hasta el momento 17 fallecidos, entre los que se encuentra un niño de cinco años que permanece desaparecido en el centro de California. Se espera que aún más lluvia y nieve afecten al estado más poblado de Estados Unidos.

"Un enorme ciclón que rota frente a la costa oeste traerá (este miércoles) la próxima ronda de fuertes precipitaciones y ráfagas de viento, esta vez apuntando al norte de California", dijo el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) de Estados Unidos. Además agregó que el ciclón traerá 180 milímetros de lluvia así como abundante nieve en la Sierra Nevada.



Alrededor de 160.000 locales y viviendas en California se quedaron sin electricidad el martes, según el sitio de rastreo Poweroutage.us.



El sistema de tormentas más fuerte desde 2005

El anuncio se produce un día después de los torrenciales aguaceros de este martes que provocaron inundaciones súbitas, cierre de rutas, caída de árboles y arrastraran personas y vehículos.



Las tormentas también dejaron a unos 66.000 abonados sin electricidad la madrugada del miércoles, según el sitio Poweroutage.us. El NWS describió una "serie implacable de ríos atmosféricos", provocando el sistema de tormentas más poderoso que afecta a la región desde desde 2005.



El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que al menos 34.000 personas recibieron instrucciones de huir de las tormentas. "El hecho es que no estamos fuera de peligro; esperamos que estas tormentas continúen al menos hasta el 18 de este mes", dijo Newsom a los periodistas el martes.

Cientos de viviendas en Merced, California, inundadas tras una nueva serie de lluvias. Foto: EFE/EPA/LIPO CHING

El gobernado de California declaró estado de emergencia la semana pasada. "Creemos que lo peor aún está por venir", dijo Newsom a los medios de comunicación y pidió el domingo por un decreto presidencial de emergencia para su estado.



Joe Biden lo aprobó este lunes, cuando unas 120.000 personas permanecían sin servicio eléctrico. "El efecto acumulativo de las lluvias torrenciales sucesivas llevará a más inundaciones", advirtió el servicio meteorológico.

Niño de cinco años sigue desaparecido

Las autoridades del condado de San Luis Obispo cancelaron la búsqueda de un niño de cinco años porque las aguas torrenciales eran demasiado peligrosas para los buzos, informó Fox News, citando a un funcionario local.



El niño, que huyó con su madre de su automóvil inundado, no fue declarado muerto.



Su madre fue rescatada. Dos automovilistas murieron en un accidente al norte de Bakersfield después de que un árbol se estrellara contra una carretera. Hay destrucción generalizada, con comunidades enteras inundadas en algunas áreas. Dominick King dijo que su restaurante en Capitola resultó destrozado. "Es mucho peor de lo esperado", dijo.



"Todas la ventanas en la parte de atrás están completamente rotas. Todas las mesas están esparcidas por el piso... y los pisos están deformados, así que supongo que las olas surgieron de abajo del edificio". "No soy solo yo, toda la cuadra ha sido diezmada", agregó. Varias zonas del estado están bajo advertencias de inundación y los meteorólogos dijeron que la situación continuará.



El clima extremo no se limitará a California, dijo el NWS. El sistema que causó las lluvias del martes se abre camino a través del país y es probable que cause tormentas eléctricas en zonas del centro y sur de Estados Unidos.

Orden de evacuación a la localidad de las celebridades

Perro siendo rescatado de las inundaciones que mantienen aisladas las vías y viviendas en el estado de California. Foto: JOSH EDELSON / AFP

La localidad de Montecito, de 9.000 habitantes, hogar del príncipe Enrique y su esposa Meghan Markle, fue objeto de una orden de evacuación el lunes ante las fuertes lluvias que amenazaron con causar deslizamientos de tierra en las colinas ya anegadas tras semanas de aguaceros. Sin embargo, la orden se levantó este martes.



Hogar de estrellas como Ellen DeGeneres, Gwyneth Paltrow, Katy Perry y Rob Lowe, Montecito es especialmente vulnerable a los deslaves, pues se erige al pie de una cadena montañosa que fue escenario de un incendio hace cinco años que arrasó centenares de kilómetros cuadrados que despojaron las laderas de la vegetación que normalmente mantiene el suelo firme.



"Los terrenos susceptibles y zonas cercanas a incendios recientes serán las más expuestas al riesgo por flujos de escombros y corrientes rápidas", advirtió el servicio meteorológico.



Los incendios forestales arrasan la vegetación, a menudo reseca, que mantiene la tierra en su lugar. Cuando las lluvias torrenciales llegan, estas laderas son vulnerables a los deslaves y pueden amenazar zonas residenciales.

California, un estado vulnerable a las lluvias e incendios

No es inusual que California sufra fuertes lluvias en invierno, pero estos aguaceros ponen a prueba al estado.



En esta ocasión se producen en momentos en que buena parte de la costa oeste de Estados Unidos lleva más de dos décadas de una sequía punitiva que ha visto un aumento importante en la frecuencia e intensidad de los incendios forestales.



Pero ni siquiera las lluvias recientes son suficientes para revertir integralmente la sequía. Los científicos dicen que se necesitan varios años de precipitaciones por encima del promedio para que los embalses vuelvan a niveles saludables.



Aunque es difícil establecer una relación directa entre las tormentas y el cambio climático, los científicos dicen que el calentamiento del planeta aumenta la frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos.

AFP