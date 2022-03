Sancionar el hidrocarburo ruso transferiría al mundo unos 300.000 millones de dólares por año del arsenal de guerra de Putin, anota un experto. Por su parte, el ministro de Minas y Energía detalla los avances del Gobierno en el contexto de la crisis actual.

Los argumentos en favor de un impuesto punitivo al crudo ruso

Resulta evidente que la amenaza de sanciones no disuadió al presidente ruso, Vladimir Putin, de lanzar su invasión a Ucrania. Pero llevar adelante la amenaza todavía puede cumplir otros dos objetivos: las sanciones pueden limitar la capacidad de Rusia de proyectar poder al debilitar su economía y crear un precedente que podría influir en el comportamiento futuro de Putin frente a países como Georgia, Moldavia y los Estados bálticos.



Una razón por la cual la amenaza de sanciones tal vez no haya impedido la guerra es que Rusia no las consideraba creíbles. Si imponer una sanción es costoso, la voluntad política de hacerlo puede ser débil o evaporarse con el tiempo. Por ejemplo, los consumidores occidentales ya están molestos con los altos costos de la energía. Un embargo al petróleo ruso reducirá la oferta energética global y hará subir aún más los precios, desatando potencialmente una reacción violenta contra la política. Tal vez sea por eso que los países occidentales no la impusieron, y optaron en cambio por sanciones financieras que, hasta ahora, no han sido lo suficientemente disuasivas. Después de todo, posiblemente la sanción más importante a la fecha –la suspensión del gasoducto Nord Stream 2 que habría abastecido directamente a Alemania de gas natural ruso– incrementará la tensión, ya muy elevada, en el mercado de gas natural de Europa.



(Lea también: La constructora rusa del gasoducto Nord Stream 2 se declara en bancarrota)

Facebook Twitter Linkedin

El economista Ricardo Hausmann es profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy en la Universidad de Harvard. Foto: Archivo / EFE

Las sanciones son más efectivas y creíbles si imponen costos importantes al país sancionado, pero implican costos bajos o inclusive beneficios para quienes las imponen. Claro que encontrar este tipo de sanciones es algo más fácil de decir que de hacer, como demuestra la suspensión del proyecto Nord Stream 2. ¿Qué instrumentos tiene entonces Occidente en su arsenal?



Uno que sorprendentemente ha recibido poca atención es un impuesto punitivo al petróleo y al gas rusos. A simple vista, imponer un impuesto sobre un bien debe hacer aumentar su precio, haciendo que la energía sea aún más costosa para los consumidores occidentales. Lógico, ¿no? ¡No!



El tema tiene que ver con algo llamado análisis de incidencia impositiva, que se enseña en los cursos de microeconomía básica. Un impuesto a un bien, como el petróleo ruso, afectará tanto la oferta como la demanda, cambiando el precio del bien. Cuánto cambia el precio, y quién asume el costo del impuesto, depende de cuán sensibles son la oferta y la demanda al impuesto, o lo que los economistas llaman elasticidad. Cuanto más elástica la demanda, más recaerá el costo del impuesto sobre el productor porque los consumidores tienen más opciones. Cuanto más inelástica la oferta, más recaerá el costo del impuesto –nuevamente– sobre el productor, porque este tiene menos opciones.



Afortunadamente, esta es precisamente la situación que hoy enfrenta Occidente. La demanda de petróleo ruso es sumamente elástica, porque a los consumidores en realidad no les importa si el petróleo que usan viene de Rusia, del Golfo o de alguna otra parte. No quieren pagar más por el petróleo ruso si hay otro petróleo con propiedades similares. Por lo tanto, el precio del petróleo ruso después de impuestos lo define el precio de mercado de todos los otros petróleos.



Al mismo tiempo, la oferta de petróleo ruso es muy inelástica, lo que significa que grandes cambios en el precio al productor no generan cambios en la oferta. Aquí, las cifras son sorprendentes. Según las declaraciones financieras del grupo de energía ruso Rosneft para 2021, los costos operativos de la empresa son 2,70 dólares por barril. En el mismo sentido, Rystad Energy, una compañía de inteligencia comercial, estima el costo variable total de producción de petróleo ruso (excluidos impuestos y costos de capital) en 5,67 dólares por barril.

Dada la alta elasticidad de la demanda y la baja elasticidad de la oferta de corto plazo, un impuesto al petróleo ruso sería pagado esencialmente por Rusia. Sería rentable para el mundo . FACEBOOK

TWITTER

En otras palabras, aun si el precio del petróleo cayera a 6 dólares por barril (hoy está por encima de 100 dólares), a Rosneft le seguiría conviniendo no dejar de extraer: la oferta es verdaderamente inelástica en el corto plazo. Obviamente, en estas condiciones, no sería rentable invertir en mantener o expandir la capacidad de producción, y la producción de petróleo caería gradualmente –como siempre lo hace– debido al agotamiento y pérdida de presión del pozo. Pero esto llevará tiempo, y para ese momento, otros pueden invertir para quedarse con la participación de mercado de Rusia. En otras palabras, dada la alta elasticidad de la demanda y la baja elasticidad de la oferta de corto plazo, un impuesto al petróleo ruso sería pagado esencialmente por Rusia. En lugar de resultarle costoso al mundo, imponer un impuesto de esta naturaleza en realidad sería rentable. Un impuesto global punitivo al petróleo ruso –a una tasa, por ejemplo, del 90 por ciento o 90 dólares por barril– podría transferir al mundo unos 300.000 millones de dólares por año del arsenal de guerra de Putin, o alrededor del 20 por ciento del PIB de 2021 de Rusia. Y sería infinitamente más conveniente que un embargo al petróleo ruso, que enriquecería a otros productores y empobrecería a los consumidores.



Esta lógica también se aplica al Nord Stream 2. Un impuesto equivalente al 90 por ciento del precio del gas natural de la Unión Europea, que actualmente ronda los 90 euros (101 dólares) por megavatio/hora, mantendría al gas ruso en el mercado, pero expropiaría la renta.



Ahora bien, ¿cuán factible sería un impuesto mundial del 90 por ciento al petróleo ruso? En 2019, el 55 por ciento de las exportaciones de combustibles minerales de Rusia (incluyendo petróleo, gas natural y carbón) fueron a la UE, mientras que otro 13 por ciento fue a Japón, Corea del Sur, Singapur y Turquía. China recibió solo el 18 por ciento. Si todos estos países excepto China acordaran gravar el petróleo ruso al 90 por ciento, Rusia intentaría venderle todo su petróleo a China. Pero esto colocaría a China en una posición de negociación fuerte. En este escenario, a China le convendría imponer el impuesto, porque ese tipo de instrumento extraería la renta que, de otra manera, tendría que pagarle a Rusia.



En resumen, un impuesto punitivo al petróleo ruso debilitaría significativamente a Rusia y beneficiaría a los países consumidores, tornándolo más creíble y sostenible que un embargo. La idea merece considerablemente más atención de la que ha recibido.

RICARDO HAUSMANN - © PROJECT SYNDICATE

(*) Exministro de Planificación de Venezuela y ex economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En la actualidad, se desempeña como profesor en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y director del Harvard Growth Lab.

Transición y seguridad energética en tiempos de guerra y pandemia

El turbulento inicio de la segunda década del siglo XXI se ha encargado de recordarle al mundo la importancia del sector energético, así como su vulnerabilidad y resiliencia ante factores exógenos, la cual usualmente se ve reflejada en una significativa pero explicable volatilidad en los precios. La pandemia ocasionada por el covid-19 nos mostró cómo la demanda mundial de crudo podía sufrir una contracción del 30 por ciento de un día para otro. Ese choque de demanda coincidió con una guerra de oferta entre Rusia y Arabia Saudita, el segundo y tercer productor de crudo del mundo, respectivamente, lo cual llevó a que, durante las épocas de las cuarentenas más estrictas, los precios internacionales del crudo colapsaran, incluso llevando a los contratos futuros a terrenos negativos en abril 2020. Nunca antes en los mercados financieros se había dado una situación en la que un agente estuviera dispuesto a pagarle a otro para entregarle crudo en una fecha futura.

Facebook Twitter Linkedin

Diego Mesa, ministro de Minas y Energía. Ha participado en foros nacionales e internacionales sobre el sector mineroenergético. Foto: Presidencia

Después de la pandemia y el despliegue de la vacunación masiva vino la reactivación económica, lo cual generó un incremento acelerado en la demanda de energía eléctrica e hidrocarburos en 2021. En algunos países europeos que venían avanzando de manera apresurada en reemplazar fuentes de generación fósiles por alternativas más limpias, la mayor demanda de energía coincidió con épocas de menor viento, menor radiación solar y por ende menor capacidad de generación de energía renovable. El resultado fue un incremento desproporcionado en el precio del gas natural importado, el cual se utiliza, entre otras cosas, para generación térmica. En países como España, Portugal, Francia y Alemania, el precio del megavatio/hora alcanzó niveles de más de 300 euros a finales de 2021, entre 15 y 20 veces más de lo que valía en Colombia a precios de conversión para la misma época.



A medida que se reactivaba el mundo en 2021, el precio del petróleo iba recuperando el terreno que había perdido en 2020, y el 2022 empezaba con una expectativa optimista de entre 70 y 80 dólares el barril.



Sin embargo, a medida que transcurría febrero se fueron acrecentando las tensiones entre Rusia y Ucrania, lo que finalmente desembocó en una invasión militar rusa y una guerra que todavía no sabemos en qué va a terminar. Como resultado, el precio del crudo ya superó la barrera de los 110 dólares el barril y Europa se enfrenta a la incertidumbre energética más grande de su historia a raíz de su dependencia del gas natural ruso.



Estos acontecimientos nos deben llevar a valorar las acciones que ha tomado el gobierno del presidente Iván Duque en materia de transición y seguridad energética, y a reflexionar sobre el futuro. En primer lugar, hemos realizado una de las transiciones energéticas más audaces de la región, diseñando e implementando una ambiciosa política pública para que el sector privado incorpore masivamente a la matriz eléctrica fuentes de energía solar y eólica, las cuales eran prácticamente inexistentes en 2018. En lo que va corrido de gobierno, hemos adjudicado proyectos por más de 2.800 megavatios y 3.000 millones de dólares, multiplicando por 100 veces la capacidad instalada que había en 2018. Esta apuesta por las energías renovables la hemos hecho de manera responsable, asegurándonos también de contar con nuevas fuentes de generación hidráulica y térmica que le den respaldo al sistema, para que el país nunca tenga que enfrentar situaciones como las vividas en Europa a finales de 2021 y principios de 2022.



En segundo lugar, y en aras de proteger nuestra soberanía energética y estabilidad macroeconómica, hemos reactivado el sector de hidrocarburos con la firma de 69 nuevos contratos de exploración y producción con inversiones por más de 3.500 millones de dólares, después de que recibimos un sector que en 2018 llevaba más de 4 años sin firmar nuevos contratos. Avanzamos también de manera decidida en exploración de hidrocarburos costa afuera y en los pilotos de investigación en yacimientos no convencionales, prospectos que podrían añadir varias décadas más a nuestras reservas de crudo y gas, que hoy están en 6,2 y 7,7 años, para que Colombia no tenga que depender de otros países como les ocurre hoy a tantas naciones europeas con Rusia. Finalmente, hemos fortalecido y apoyado la transformación de Ecopetrol, nuestra principal empresa y uno de los mayores conglomerados energéticos de la región, que justo esta semana entregó los mejores resultados económicos de su historia, pese a los bloqueos criminales durante el paro nacional.



Los colombianos debemos unirnos en torno al sector energético, exigir que se siga consolidando la transición energética, incorporando nuevas fuentes como el hidrógeno limpio y proyectos eólicos costa afuera, a los cuales les dejamos hojas de ruta para los próximos 30 años. Igualmente, debemos defender férreamente nuestro sector petrolero de amenazas populistas y electoreras que atentan contra nuestra seguridad energética y el bolsillo de todos los colombianos.

DIEGO MESA

(**) Ministro de Minas y Energía de Colombia. Es economista; experto en diseño y formulación de políticas públicas para el sector mineroenergético; y cuenta con una maestría en Economía de la Universidad de McGill en Canadá.