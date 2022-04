El caso se registró en la prisión para mujeres Edna Mahan, en la ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos, donde dos mujeres que se encuentran recluidas quedaron en embarazo tras tener relaciones sexuales con otra presa transgénero.



Según indicó el Departamento de Correcciones (DOC) del estado de Nueva Jersey, las presas mantuvieron "relaciones sexuales consensuadas con otra persona encarcelada".

Por el momento, las autoridades han manifestado que el caso está siendo investigado y no se han entregado detalles sobre el avance de dichos embarazos.



(Lea también: El curioso despiste de Joe Biden en Carolina del Norte).



"Si bien el DOC no puede comentar sobre decisiones disciplinarias o de vivienda específicas que puedan considerarse a la luz de estos eventos, el Departamento siempre se reserva todas las opciones para garantizar la salud y la seguridad de las personas bajo su custodia" declaró Dan Sperrazza, director ejecutivo de asuntos externos del DOC al medio 'NJ Advance Media'.



Según el 'New York Post', este centro penitenciario alberga a cerca de 800 internas, entre las cuales hay 27 mujeres transgénero.



(Puede leer: Sospechoso de tiroteo en metro de New York fue enviado a prisión preventiva).



Nueva Jersey aprobó desde el año pasado una política para que los presos sean alojados en centros penitenciarios de acuerdo con su identidad de género.