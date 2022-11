El expresidente de Estados Unidos Donald Trump fue duramente criticado por la Casa Blanca y parte de su propio Partido Republicano por cenar esta semana con el rapero y empresario Kanye West y con Nick Fuentes, un hombre que ha sido considerado como un supremacista blanco en Estados Unidos.

West, quien se hace llamar Ye, ha estado en el centro de una serie de polémicas, entre otras cosas por haber publicado en su redes sociales declaraciones denunciadas como antisemitas. Aspirante a la candidatura republicana a las elecciones presidenciales de 2024, Donald Trump confirmó que cenó con la estrella de rap en Mar-a-Lago, su residencia en Florida. De hecho, criticó al músico a través de Truth Social y recalcó que no conoce a Nick Fuentes, el nacionalista blanco y racista que se aferró a West cuando éste lanzó discursos de odio hacia los judíos.



Da contexto: Kanye West quiere a Trump como fórmula para la presidencia de Estados Unidos

"Así que ayudo a un hombre con serios problemas, que casualmente es negro, Ye (como se hace llamar Kanye West), que ha sido diezmado en su negocio y prácticamente en todo lo demás, y que siempre ha sido bueno conmigo, al permitiendo su solicitud de una reunión en Mar-a-Lago, a solas, para que pueda darle un “consejo” muy necesario. Aparece con tres personas, dos de las cuales no conocía, el otro un político que no he visto en años,” reveló el expresidente.refiriéndose a Fuentes, un joven de 24 años famoso por sus polémicos podcasts.

La reacción de Biden

Según la organización estadounidense Anti Defamation League (ADL), Fuentes es también un negacionista de holocausto judío en la Segunda Guerra Mundial. "No quieras saber lo que pienso al respecto", dijo por su lado el presidente Joe Biden al ser consultado. Las protestas emanaron igualmente del territorio político de Donald Trump.

"Cualquier cita, incluso de cortesía, con un antisemita como Kanye West y una escoria como Nick Fuentes es inaceptable", dijo David Friedman, embajador de Estados Unidos en Israel bajo la presidencia del magnate republicano. "Quiero decirle a mi amigo Donald Trump que él es mejor que esto", tuiteó el diplomático.



Le puede interesar: Adidas seguirá vendiendo ropa de Kanye West pero le quitará el nombre 'Yezzy'

Donald Trump se defendió en sus redes sociales asegurando que la comida fue "rápida" y "sin incidentes", indicó que se llevó "muy bien" con Kanye West, quien no había hecho "ningún comentario antisemita".



Con información de AFP

