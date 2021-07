Diosdado sobre protestas en Cuba: 'Era gente celebrando la Eurocopa'

El número dos del chavismo, Diosdado Cabello, se pronunció sobre la situación en Cuba, la cual, según él, es un montaje: "es un hecho mediático. Lo que salió en las redes no tiene nada que ver con la realidad". Para Cabello, se trata de montajes exagerados en redes.



Según Diosdado Cabello, lo que el mundo ve desde Cuba es un montaje y que no es cierto que se esté dando un movimiento social de protesta contra el Gobierno cubano.

En una intervención televisada Diosdado Cabello dijo que las imágenes de protestas sociales que se conocen desde la Isla no se trata de marchas contra el gobierno, sino que en realidad es "gente que estaba celebrando la Eurocopa y que sacaban (en las redes) como si fuera Cuba. Y resulta que no".



Dice Cabello que "el mismo Presidente cubano se fue a las calles en Cuba", dando a entender que de ese modo se comprobó que no es cierto que se esté presentando una movilización social masiva en la isla.

🇨🇺 | PROTESTAS EN CUBA: Diosdado Cabello sobre las protestas en Cuba: "Era gente que estaba celebrando la Eurocopa". pic.twitter.com/tNRHWPj1Te — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 14, 2021

"Son 60 años de bloqueo como para que ahora vayan a pensar que cinco tuiter (sic) vayan a acabar con la revolución cubana", continuó Diosdado Cabello, para rematar con un saludo: "desde aquí nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro respeto al pueblo cubano".



