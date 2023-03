El papa Francisco agradeció hoy a las mujeres "su compromiso en la construcción de una sociedad más humana" y pidió para ellas un aplauso que "se merecen", al término de la audiencia general celebrada ante miles en la plaza de San Pedro del Vaticano.

"En el Día Internacional de la Mujer, pienso en todas las mujeres: les agradezco su compromiso en la construcción de una sociedad más humana, por su capacidad de captar la realidad con mirada creativa y corazón tierno", dijo el pontífice, que llegó a plaza en un coche blanco en compañía de varios niños.



Se trata de "un privilegio exclusivo de las mujeres. Una bendición especial para todas las mujeres de la plaza. Un aplauso a las mujeres, se lo merecen", pidió.



Al término de la audiencia, Francisco saludó y bendijo personalmente a los fieles que se acercaron hasta él, entre los que había dos mujeres nigerianas que habían sido violadas por el grupo terrorista yihadista Boko Haram.



Poco antes de la audiencia, se difundió un texto escrito por el papa en el que afirma que "no puede lograr un mundo mejor" si no es con "la participación de las mujeres" y para ello es fundamental crear una igualdad "duradera" entre hombres y mujeres "en la diversidad".



"No se puede lograr un mundo mejor, más justo, más inclusivo y plenamente sostenible sin la participación de las mujeres", escribe el pontífice en el prefacio del libro "Más liderazgo femenino para un mundo mejor: el cuidar como motor para nuestra casa común” de Anna Maria Tarantol y divulgado hoy por el medio "Vatican News".



Y añade: "Por ello, debemos trabajar todos juntos para crear igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en todos los contextos, para lograr una situación estable y duradera de igualdad en la diversidad, porque el camino hacia la afirmación de las mujeres es nuevo, difícil y, por desgracia, no definitivo. Se puede fácilmente volver atrás".



El libro es el resultado de la investigación la que han participado 15 académicos de diferentes disciplinas pertenecientes a 11 universidades de ocho países, según explicó el propio Francisco.



"La investigación pone de manifiesto las dificultades que siguen teniendo las mujeres para acceder a los puestos más altos del mundo laboral y, al mismo tiempo, las ventajas asociadas a su mayor presencia y reconocimiento en las esferas de la economía, de la política y de la propia sociedad", destaca.



Francisco destaca que "las mujeres piensan diferente de los hombres, están más atentas a la protección del medio ambiente, no miran hacia el pasado, sino hacia el futuro" y "siempre quieren la paz (...) saben expresar juntas fuerza y ternura, son buenas, competentes, preparadas, saben inspirar a las nuevas generaciones , no sólo a los hijos".



"Las diferencias que siguen existiendo son una grave injusticia" y" junto con los prejuicios contra las mujeres, son la causa de la violencia contra las mujeres", dice Francisco, antes de añadir: "Tenemos que encontrar una cura para curar esta plaga, no dejar a las mujeres solas"

