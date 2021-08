Por un caso de covid-19, Nueva Zelanda decreta cuarentena nacional total

Jacinda Ardern, primera ministra de Nueva Zelanda, ha decretado cuarentena total nacional a partir de las 11:59 p.m. de este martes 17 de agosto debido a la detección de un único caso de covid-19 en Auckland.



Se trata de un hombre de 58 años, que no se ha vacunado, de quien se sabe tiene contacto con otras personas en zonas fronterizas y de quién se está haciendo toda la trazabilidad y cerco epidemiológico.

Para leer: Por qué la vacunación debería ser obligatoria: análisis de Peter Singer



Las autoridades sanitarias de Nueva Zelanda sospechan que este sea un caso de contagio con la variante delta, aunque los estudios genómicos aún no arrojan resultados del tipo de variante con que se enfermó el paciente.



Ante la situación la Primera Ministra Ardern decretó bloqueo nivel cuatro, una cuarentena general nacional en la que todas las personas deben permanecer en casa y la mayoría de comercios cerrar preventivamente.



En contexto: Coronavirus: ¿puedo contagiarme con la variante delta si estoy vacunado?



La variante "delta ha sido llamada un cambio de juego, y lo es. Significa que debemos volver a hacer todo lo posible y temprano para detener la propagación. Hemos visto lo que puede suceder en otros lugares si no logramos superarlo. Solo tenemos una oportunidad”, dijo Ardern.



Nueva Zelanda ha sido tal vez el país con el mejor manejo de la pandemia en el mundo, gracias a esta dura política de encierro ante casos locales. Con cinco millones de habitantes solo ha tenido menos de 3.000 casos positivos y apenas 26 fallecidos por covid-19.



No olvide: Análisis: teorías conspirativas sobre las vacunas