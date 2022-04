Aunque la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León investiga el caso de Debanhi Escobar como un feminicidio, los datos que ha presentado hasta ahora apuntan a que buscan llegar a la conclusión de que la joven fue responsable de su muerte al supuestamente encontrarse “en estado de ebriedad” y caer dentro de una cisterna.

El diario EL UNIVERSAL, de México, tuvo acceso a datos de la carpeta de investigación de la Fiscalía, entre los que destacan las declaraciones de las dos mujeres que acompañaban a Debanhi la noche del 8 de abril pasado, quienes dijeron que acudieron a tres reuniones previas a la de la Quinta El Diamante, donde la joven se separó del grupo.



A partir de ello, la Fiscalía trazó una ruta sobre los últimos pasos de Debanhi, la cual se acompaña de videos de cámaras de seguridad y gráficos de lo que pudo ocurrir esa noche, cuyos datos apuntan a afirmar que la joven estaba alcoholizada y cayó, por accidente, a la cisterna donde fue encontrada 13 días después de su desaparición. La Fiscalía ha informado que aunque todo parece indicar que la joven cayó a la cisterna, no se ha cerrado ninguna línea de investigación.



(Lea también: Debanhi Escobar: revelan videos de la joven caminando y entrando al motel).

La declaración de las amigas

Según las declaraciones de Sarahí “N” e Ivonne “N”, después de pasar a una tienda de conveniencia a comprar bebidas, ellas y Debanhi acudieron a una reunión en un domicilio ubicado en la calle Simón Bolívar en el centro de San Nicolás, a la que llegaron alrededor de las 23:30 horas, donde participaron en juegos en los que consumieron alcohol.



Sin embargo, decidieron salir del lugar a otra fiesta cerca de donde se encontraban, pero cuando llegaron ya no les abrieron la puerta, por ello decidieron solicitar un taxi a través de la plataforma DiDi, que asignó al chófer Juan David “N”, quien llegó por las chicas a las 0:49 horas y en 10 minutos las llevó a una quinta ubicada en Vía Numancia.



Ivonne y Sarahí declararon que al llegar, a la 1:00 horas del 9 de abril, vieron que la fiesta había terminado y decidieron buscar otro lugar dónde continuar la noche, fue así como llegaron a la Quinta El Diamante, donde se unieron a otro grupo de jóvenes que también iba llegando. A la 1:30 horas, el festejado, cuyo nombre no ha sido revelado, permitió que las jóvenes se unieran a la fiesta, pese a que no las conocía.



(Puede leer: Así era el lugar donde mataban perros para venderlos en tacos en Tultitlán).

Deciden enviarla a su casa porque no pueden controlarla y tranquilizarla por el estado de ebriedad en el que se encontraba FACEBOOK

TWITTER

Aproximadamente a las 2:45 horas, según los videos de cámaras de vigilancia en poder de la Fscalía, Debanhi salió corriendo de la quinta y atrás de ella llegó otro joven que intentó detenerla, pero ella lo evadió e incluso le lanzó un golpe. Luego llegó otro grupo de jóvenes a tratar de intervenir.



Tanto las mujeres que iban con ella como otros invitados a la fiesta declararon ante la Fiscalía que, durante la discusión, la joven llevaba una botella de vodka y estaba en “estado inconveniente”, no permitía que se acercaran a ayudarla e incluso se quedó dormida por unos 15 minutos, razón por la cual Sarahí e Ivonne decidieron pedir un taxi para llevarla a su casa.



“Deciden enviarla a su casa porque no pueden controlarla y tranquilizarla por el estado de ebriedad en el que se encontraba”, refirió una de las declarantes. Fue así como Juan David “N”, quien las llevó al lugar, regresó entre las 03:29 y las 3:36 horas, pues afirma que cuando las dejó inicialmente en la Quinta Diamante les dio su número celular por si necesitaban servicio de regreso más tarde.



Sarahí e Ivonne le pidieron llevar sólo a Debanhi a su casa, pero, según la declaración del chófer, la joven se comportó de manera agresiva y le dijo que quería regresar a la fiesta.



(Le puede interesar: El último audio de Debanhi Escobar, según el taxista que la recogió).



A las 4:25 horas, una hora después de que Debanhi subió al auto, la joven descendió del mismo y fue ahí cuando Juan David “N” decidió tomarle la foto que se viralizó en redes sociales, mientras permanecía en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.



Según los videos de vigilancia, Debanhi caminó por la acera y posteriormente cruzó la carretera a la altura de Alcosa, empresa de transportes de carga, pero no ingresó al inmueble. Este lugar se encuentra a dos cuadras de la quinta a donde la joven había acudido a la fiesta.

Nuevos videos

Facebook Twitter Linkedin

Mapa del sitio donde se encontró a Debanhi Escobar. Foto: El Universal

Ayer, en conferencia de prensa, la Fiscalía estatal dio a conocer imágenes de las cámaras de seguridad del Motel Nueva Castilla, en las cuales se distingue a alguien que, aseguran, es Debanhi, quien entra corriendo al inmueble pese a que supuestamente nadie la venía persiguiendo.



“Permanece al menos 20 minutos en un rincón del jardín del restaurante, en esos 23 minutos registrados, no se observa a ninguna persona buscándola o siguiéndola”, insistió la fiscalía.



(Lea también: Caso: Yolanda Martínez Cadena sigue desaparecida en Nuevo León, México).



En el jardín al que se dirigió Debanhi está la cisterna donde fue hallado su cuerpo, misma que estaba en desuso y consta de tres fosas, dos de ellas abiertas.



En la fosa donde se encontró su cuerpo se recuperaron sus tenis; entre las fosas, su bolsa con algunas pertenencias; en la segunda fosa, un encendedor, llaves, su celular, una bolsa pequeña y un recipiente de plástico.



Según la Fiscalía, el personal del hotel reportó olores fétidos en la zona de la cisterna el 21 de abril, cuando el cuerpo fue hallado.



En la autopsia realizada por las autoridades, al día siguiente del hallazgo, se estableció que su cuerpo estaba en fase enfisematosa de putrefacción, es decir, que llevaba de cinco días a dos semanas sin vida, y presentaba diversas lesiones de las cuales concluyeron que Debanhi murió de un golpe en la parte frontal de la cabeza.



(Puede leer: La polémica propuesta de López Obrador para reformar el sistema electoral).



“Se encontraba inflamada la parte frontal de la cabeza y tenía una coloración, un moretón por así llamarlo, en la región frontal y en ambos párpados”, señaló el médico forense Omar León Maldonado, quien realizó la necropsia.



“Al tener un traumatismo craneoencefálico y se encontraba en un lugar con poco oxígeno y sin atención médica, todo eso agravó su condición y llevó al fallecimiento”, precisó.



La pesquisa sigue abierta, sin conclusiones y bajo la modalidad de feminicidio. El caso ha tenido varias versiones y las deficiencias derivaron en la destitución de dos funcionarios estatales.

EL UNIVERSAL (GDA) - MÉXICO