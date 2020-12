Juan Guaidó: ‘La consulta mató al fraude del 6 de diciembre’

En la noche de este sábado 12 de diciembre, los organizadores de la consulta popular, que impulsó la oposición agrupada alrededor de Juan Guaidó, en Venezuela, dieron a conocer un primer boletín de resultados de este proceso, con el 87,44% de los votos escrutado.

De acuerdo con la información que ofrecieron, participaron un total de 6’466.791 personas, de las cuales casi la mitad, o sea, 3’209.714 personas, lo hizo de manera presencial, en Venezuela, durante la jornada de este 12 de diciembre; 844.728 también participaron de manera presencial, pero en los cientos de puntos instalados en el resto del mundo; y 2’412.354 participaron a través de las opciones digitales que se habilitaron desde la madrugada del lunes.



En los controvertidos comicios del 6 de diciembre, según el último boletín que ofrecieron las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), se registraron 6’251.080 votos válidos, de los cuales 4’276.926 fueron para la alianza que impulsa la revolución bolivariana en este país, el denominado Gran Polo Patriótico.

Antes de que se conociera el primer boletín del proceso opositor, el líder Juan Guaidó, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países democráticos del mundo, habló de una “derrota a la dictadura” y adelantó que los objetivos habían sido superados.



Los organizadores se habían puesto como meta los 7 millones de votos, una cifra que alcanzaron en las legislativas de 2015 y en la consulta de 2017.

“Hoy quedó claro el contraste: consulta mata fraude (en referencia a las elecciones del 6 de diciembre). Gente mata soledad. Democracia mata dictadura”, dijo Guaidó en la noche del sábado.



Los resultados de este proceso, como los del proceso de la semana anterior, nosorprendieron. Analistas consultados por este diario esperaban, precisamente, que se anunciara una alta participación, por encima de la de las cuestionadas elecciones parlamentarias.

Nuevas preguntas, sin embargo, surgen.

¿Qué viene?

“No es una consulta que tenga ningún efecto práctico, por más de que sus organizadores insisten en asignarle un adjetivo con una fuerte carga jurídica, que implica un mandato obligatorio, porque dicen que es vinculante, en realidad eso no es vinculante para nadie, es un acto puramente simbólico”, dijo a EL TIEMPO el analista venezolano y doctor en Ciencia Política, Ángel Álvarez.



Para él, desde el punto de vista práctico, los resultados no le dan la capacidad a la oposición de “obligar” ni a Maduro, ni a la comunidad internacional, de hacer o someterse a cualquier cosa.

“No les están enviando un mensaje a más nadie sino a sus propios electores, diciéndoles: ‘Estamos haciendo algo’, pero más nada”, insistió Álvarez, para quien, sin embargo, es posible esperar algunas declaraciones internacionales de solidaridad o que avalen los resultados.

Por parte de los organizadores, sin embargo, se ha insistido mucho en que el único fin de esta consulta era mandar un mensaje a la comunidad internacional.

Para la analista político y consultora corporativo, Ana Milagros Parra, entre las finalidades de la consulta, en las que destaca además la de fijar un paralelismo en cuanto al apoyo de ambos bandos y medir fuerzas, está precisamente la de legitimarse ante la comunidad internacional, algo que, a su juicio, ayudaría en el cambio de dinámica que se espera a partir de enero, con respecto al reconocimiento que tiene el gobierno interino internacionalmente.

“El principal aliado (Donald Trump), que era el más fuerte, el más agresivo, ya no va a estar en 2021, así que está como la expectativa de lo que va a ser la aproximación a Venezuela de la administración de Joe Biden y cómo va a ser esa relación entre Estados Unidos y la Unión Europea con respecto a Venezuela”, dijo la analista venezolana, quien sin embargo insiste en recordar, muy en sintonía con lo que dijo Álvarez a este diario, que ningún país tiene la responsabilidad de “democratizar” a otro, lo que, a su juicio, ha sido parte de un “error comunicacional” del bando de Guaidó.

“No hay que verlo como que nos van a salvar, las fuerzas de la comunidad internacional, sino como ese impulso de poder coordinar y tener esos interlocutores de oposición acá adentro, de que haya presión externa, de que el tema venezolano se quede todavía en palestra y que siga siendo problema en la agenda de la comunidad internacional”, insistió Parra, quien acota que es necesaria una estrategia global, de unir la presión interna con la externa, para conseguir una “desestabilización” del régimen de Nicolás Maduro.

¿Cómo queda la oposición?

Para Álvarez, es probable que Maduro intente presionar para que haya una negociación con la oposición agrupada alrededor de la figura de Guaidó, algo que, también muy probablemente –dice– va a rechazar este sector.



Ya lo dijo Guaidó, después de las elecciones del 6 de diciembre, y lo ratificó a este diario el dirigente opositor Leopoldo López: “Eso no está sobre la mesa, al menos no está sobre la mesa en estos momentos”, dijo López, durante su visita a Colombia esta semana.



“Ahí nadie está interesado en negociar nada, especialmente Maduro, no tiene ningún interés en negociar nada, ni tiene por qué, porque tiene control del territorio, de las Fuerzas Armadas y es capaz de imponer su política sobre la población sin ningún límite”, dijo Álvarez, quien, ve posible que Maduro pase ahora a una fase más represiva, lo que podría llevar al bando de Guaidó a buscar alternativas, quizás en el exilio.



“Como esta consulta no tiene ninguna base técnica real, ni ningún efecto práctico real, y como Nicolás Maduro tiene el control del gobierno sobre Venezuela, lo que va a ocurrir después de enero es que Nicolás Maduro se va a imponer con su Asamblea Nacional recientemente electa y una oposición que le es leal y que no discute su hegemonía, y otra oposición que estará más marginada, tal vez más perseguida y más limitada en su capacidad de tener efectos políticos”, concluyó Álvarez.



ANDREINA ITRIAGO

PARA EL TIEMPO

CARACAS