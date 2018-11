Los líderes mundiales que están en el G20 en Argentina

Michael Klimentyev / EFE

El presidente ruso, Vladímir Putin. Otro de los protagonistas de la cumbre. Aunque su reunión con Trump era de las más esperadas, no se dará por la cancelación del mandatario estadounidense. "Basados en el hecho de que los barcos y marineros no han sido devueltos a Ucrania por Rusia, he decidido que lo mejor para los involucrados es cancelar mi reunión programada con el Presidente Vladimir Putin en Argentina", afirmó Trump en un tuit. El ansiado encuentro tenía como objetivo discutir la salida de Estados Unidos del tratado de desarme nuclear firmado en 1987. Sin embargo, Putin se reunirá con otros mandatarios, entre ellos, Macri.