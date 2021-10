Estas son las empresas que más contratan extranjeros en Estados Unidos

Estados Unidos es uno de los países que más trabajadores extranjeros demanda cada año.



Sin embargo, para poder trabajar en el país del norte es necesario tramitar la visa y contar con una oferta de trabajo.

De hecho, son las empresas las que solicitan unos perfiles específicos y las visas son temporales, aunque se pueden prorrogar un tiempo determinado, y estas son limitadas.

Según el reporte anual del portal 'mitrabajo.news', el Departamento de Trabajo dio a conocer cuáles son las empresas que contratan a más trabajadores extranjeros con visas H-1B (altamente calificados) y H-2A (agrícolas).



Las empresas que contratan con visa H-1B:

-Deloitte Consulting. 13,65 % de las visas. Estado de Pensilvania.

-Cognizant Tecnhnology Solutions US Corporation. 8,13 % de las visas. Estado de New Jersey.

-Pricewaterhouse Coopers LLP. 4,5 % de las visas. Estado de California.

-Capgmini Anerica Inc. 2,94 % de las visas Estado de Illinois.

Estas son las empresas que contratan con visa H-2A

-North Carolina Growers Association

-Washington Farm Labor Association

-Fresh Harvest Inc

-Rodrigo Gutiérrez-Tapia

EL TIEMPO