Cruz Roja critica 'politización' de la ayuda humanitaria en Venezuela

El presidente de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), Francesco Rocca denunció este lunes la falta de fondos internacionales para auxiliar a los civiles en Venezuela y advirtió sobre la "politización" de la ayuda humanitaria.



Según Rocca, hasta ahora solo se logró recaudar el 10% de los 50 millones de francos suizos (50,1 millones de dólares, 45,5 millones de euros) que la organización pidió en septiembre para ayudar a Venezuela.



"No es un problema de recursos, se trata de voluntad política", dijo Rocca y advirtió que la falta de fondos significa falta de tratamientos médicos, medicamentos y alimentos vitales para el país.



Según el responsable, otras agencias de Naciones Unidas e instituciones humanitarias se enfrentan al mismo problema, por lo que muchas personas se están "muriendo de hambre". "Alguien quiere usar a la población civil, su desesperación, como herramienta para desestabilizar el país", advirtió.

"Ayudar a los venezolanos no es ni nunca será un acto político, sino la única forma de aliviar su sufrimiento", declaró Rocca. Foto: Salvatore Di Nolfi

El colapso de la economía bajo la presidencia de Nicolás Maduro ha provocado una grave crisis que llevó a más de 4, 5 millones de venezolanos a abandonar el país.



Según el responsable de Cruz Roja, otras peticiones de ayuda no se enfrentan a los mismos problemas. "La paradoja es que para nosotros es más fácil recaudar fondos para Siria e incluso para Yemen", dijo.



"No puedo pensar en otra cosa que no sea la voluntad política de crear este tipo de situación en el terreno", añadió. También rechazó la "leyenda" según la cual la crisis humanitaria se vio agravada por el presunto bloqueo de la ayuda por parte del gobierno venezolano y afirmó que la Cruz Roja puede "entregarlo todo, de manera muy libre".

Venezolanos atendidos

Según cifras de la Cruz Roja, la falta de financiación hace que sus actividades sólo puedan alcanzar a unas 50.800 personas en Venezuela, en lugar de las 650.000 que tenían previsto.



"Ayudar a los venezolanos no es ni nunca será un acto político, sino la única forma de aliviar su sufrimiento", declaró Rocca, quien indicó que si a principios de año hubo problemas de acceso de ayuda humanitaria en suelo venezolano, estos ya fueron resueltos al alcanzarse consensos con el Gobierno y la oposición de Venezuela.



El presidente de la FICR, que coordina todas las organizaciones nacionales de la

Cruz Roja, añadió que la federación ha enviado al país suramericano este año unas 100 toneladas de medicinas y otros materiales, algo que en su opinión es "una gota en el mar" de un país que necesita "ayuda desesperadamente".

Miembros de la Cruz Roja reparten el kit de agua potable que forma parte de la ayuda humanitaria. Foto: Miguel Gutiérrez / Efe

Sanidad venezolana se fue al exilio

Rocca recordó que Venezuela tenía en el pasado "uno de los mejores personales médicos de Suramérica", pero que muchos de sus médicos y enfermeras han salido del país como parte del éxodo de más de 4,5 millones de personas que han emigrado debido a la inestabilidad política y económica.

Saciones de EE. UU., ¿parte del problema?

Preguntado sobre si las sanciones estadounidenses podrían tener un efecto adverso en la financiación de la Cruza Roja en Venezuela, Rocca no quiso establecer un efecto directo, pero sí admitió que en ocasiones esas medidas "aumentan el dolor de las comunidades, especialmente entre los civiles".



El líder de la federación recordó sus recientes visitas a Venezuela, en las que pudo conocer de primera mano la urgente necesidad de la población. "He visto una Venezuela completamente diferente de la que vi hace 22 o 24 años, es una pesadilla regresar a un país y verlo tan cambiado, con sus tiendas completamente cerradas y desierto tras las 5 o 6 de la tarde porque la gente no tiene dinero que gastar", describió.



AFP y EFE