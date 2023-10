Triple homicidio en Brasil: una de las víctimas habría sido confundida por mafioso

Las autoridades de Río de Janeiro, en Brasil, se encuentran investigando un triple crimen que se ha vuelto mediático en el país debido a que, entre otras cosas, uno de los asesinados era hermano de una diputada, mientras que otro habría sido confundido por un mafioso.

Se trata del homicidio, en la madrugada del jueves, de tres médicos que habían llegado a la ciudad para participar de un congreso. Las víctimas habían salido a tomar unas cervezas en un establecimiento ubicado afuera de su hotel, en el paseo marítimo de Barra da Tijuca, cuando sicarios bajaron de un vehículo blanco y, sin mediar palabra, descargaron ráfagas de tiros contra ellos. Además de los tres fallecidos, un cuarto médico resultó herido y permanece recuperándose en un hospital.



(Le recomendamos: ¿Quiénes eran los colombianos que aparecieron muertos en temida cárcel de Ecuador?)

No sabemos si lo mataron por ser hermano de Sâmia o si lo mataron por estar en el lugar equivocado en la hora equivocada o cualquier otra hipótesis. FACEBOOK

TWITTER

En un principio se creyó que se trataba de un crimen político, pues una de las víctimas era hermano de la diputada federal Sâmia Bomfim y cuñado del también diputado Glauber Braga, ambos del progresista Partido Socialismo y Libertad (PSOL, izquierda), misma formación de Marielle Franco, concejala asesinada en 2018.



No obstante, aunque las autoridades no descartan ninguna hipótesis, pidieron prudencia. De hecho, Dayane Raquel de Souza Bomfim, otra hermana de la diputada, pidió que no se comuniquen noticias falsas. “No sabemos si lo mataron por ser hermano de Sâmia o si lo mataron por estar en el lugar equivocado en la hora equivocada o cualquier otra hipótesis”, dijo desde el velorio.



En ese sentido, ha cobrado fuerza otra versión sobre los motivos del triple asesinato. Los investigadores creen que uno de los médicos, Perseu Ribeiro Almeida, fue confundido con un mafioso, pues el objetivo de los sicarios habría sido ejecutar a Taillon de Alcântara Pereira Barbosa, hijo de Dalmir Pereira Barbosa, uno de los jefes de una milicia (como se conocen en Río a los grupos paramilitares) que domina parte de la zona oeste de Río. Este se parece mucho físicamente al médico Perseu.



La tercera víctima fue Marcos de Andrade, director del Instituto de Ortopedia y Traumatología del Hospital de las Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo (USP).



(Además: Al menos 40 muertos en Israel, más de 700 heridos y unos cincuenta secuestrados en Gaza)

Los sicarios asesinados

Tras el asesinato de los médicos, la Policía Civil de Río de Janeiro halló este viernes los cuerpos de cuatro sospechosos en los hechos, en dos autos que se encontraron ubicados cerca de donde se perpetró el triple crimen. Dos de ellos ya fueron identificados. Se trata de Philip Motta Pereira, conocido como Lesk, quien lideraba una milicia en el barrio de Gardênia Azul, y Ryan Nunes de Almeida, al parecer la mano derecha de 'Lesk'.



Dentro de la línea de investigación se cree que Taillon participó en el homicidio de Paulo Aragão Furtado, conocido como Vin Diesel, quie era uno de los aliados de 'Lesk'. El pasado 29 de septiembre Taillon recibió la libertad condicional y estaba en el punto de mira. La policía también considera que el crimen no fue planificado, sino que los sicarios reaccionaron a una información que habrían recibido sobre la localización de su supuesto objetivo.



Versiones de la prensa local apuntan a que las ejecuciones de los presuntos sicarios involucrados habría sido ordenada por jefes de la principal facción del narcotráfico carioca, el Comando Vermelho (CV), en quienes no cayó bien la repercusión mediática del caso, así como el error que habrían cometido los pistoleros, que derivó en la muerte de inocentes.



(Siga leyendo: La ONU alerta de posible retirada de Rusia del tratado que veta las pruebas nucleares)



Lo cierto es que este crimen se suma en la alarmante red de dominio del territorio que se da en Río de Janeiro, disputa en la que la milicia y el narcotráfico son históricos rivales, pero que se han venido acercando hasta el punto en el que, en algunos casos, se convierten en aliados contra rivales comunes. A esto, algunos especialistas lo han denominado la “narcomilicia”.



REDACCIÓN EL TIEMPO