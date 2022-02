La jefa de la policía londinense, Cressida Dick, anunció su dimisión este jueves en un contexto de crisis de confianza y tras un informe que señala comportamientos racistas, misóginos y discriminatorios en el seno de Scotland Yard.

Dick afirmó en un comunicado que no tenía "más opción que la de renunciar", después que el alcalde de la capital británica, Sadiq Khan, afirmara que ya no tenía confianza en la funcionaria. "Está claro que el alcalde ya no confía en mi liderazgo para continuar", dijo, y añadió que seguiría en su puesto hasta que se nombrara un sucesor.



La policía londinense también ha sido objeto de duras críticas por no haber investigado las fiestas en Downing Street y en los círculos de poder a pesar de las restricciones sanitarias, un escándalo que amenaza la supervivencia política del primer ministro Boris Johnson. En un tuit, el jefe del Gobierno dio las gracias a Cressida Dick por "proteger a los ciudadanos y hacer más seguras nuestras calles".



La dimisión de la funcionaria, de 61 años, se produce tras la publicación el 1 de febrero, de un informe condenatorio de la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC). El ente revisó miles de mensajes intercambiados por policías en las redes sociales, "muchos de los cuales eran altamente sexualizados, discriminatorios o hacían referencia a la violencia".

Exjefa de policía de Londres y alcalde de la ciudad, Sadiq Khan. Foto: AFP/ VICTORIA JONES

Los archivos incluían referencias directas a la violación, usaban lenguaje homófobo o racista y contenían referencias al campo de exterminio nazi de Auschwitz. De los 14 policías incriminados, en su mayoría de la comisaría de Charing Cross, en el centro de Londres, nueve siguen de servicio. Muchos minimizaron los mensajes asegurando que eran bromas.



Dick fue la primera mujer en dirigir Scotland Yard. Desde su llegada a la jefatura de la policía londinense tuvo que hacer frente a una serie de atentados yihadistas en 2017, al mortífero incendio de la Torre Grenfell (71 muertos), así como a "manifestaciones difíciles", "la pandemia" y "el asesinato de agentes en servicio", recordó. "Estoy increíblemente orgullosa de mi equipo y de todo lo que han conseguido", aseguró.

El Gobierno no espera que cambio policial afecte la investigación del "partygate"

El seguimiento policial sobre el "partygate", el escándalo de las fiestas celebradas en la residencia de Downing Street durante la pandemia, "no se verá afectada" por la partida de Cressida Dick como comisaria jefa de Scotland Yard, indicó este viernes un miembro del Ejecutivo británico.



Tras la dimisión de la funcionaria, el secretario de Estado de Transporte, Robert Courts, dijo este viernes a la cadena Sky News que el cambio en el alto mando policial no afectará la actual pesquisa sobre las fiestas porque las fuerzas del orden están "acostumbradas" a lidiar con distintos asuntos.



Scotland Yard investiga actualmente varios eventos que tuvieron lugar en la residencia del primer ministro británico, Boris Johnson, durante la pandemia para establecer si se violaron las reglas.



Sadiq Khan, con responsabilidad sobre los nombramientos de los comisarios de Scotland Yard, había sido muy crítico con el liderazgo de Dick, sobre todo tras el caso de la joven Sarah Everard, secuestrada y asesinada en marzo de 2021 por el policía Wayne Couzens, en un caso que causó una gran conmoción en el Reino Unido, y por el que se acusó a la policía de haber ignorado una serie de señales alarmantes sobre el comportamiento del autor de esos hechos.

En una declaración a los medios, el alcalde sostuvo que "la única manera de comenzar a hacer frente a la escala de los cambios que son necesarios es tener un nuevo liderazgo" en la Policía.



El sustituto o sustituta de Dick será designado/a por la ministra de Interior, Priti Patel, y consultando con el alcalde de Londres. Entre los posibles sucesores figuran Matt Jukes y Neil Basu, ambos subcomisarios de la Policía de la capital británica.



Al margen de Londres, Scotland Yard es también responsable a nivel nacional de las operaciones antiterroristas, por lo que es una figura de gran importancia para la seguridad del país.



AFP

